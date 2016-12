Guvernul a stabilit cum vor fi returnati banii celor care au donat pentru Cumintenia Pamantului

Astfel, sumele donate in vederea achizitionarii de catre stat a sculpturii lui Constantin Brancusi vor putea fi restituite integral donatorilor pana la data de 31 decembrie 2017.Decizia a fost luata printr-o hotarare de guvern, in conditiile in care, potrivit OUG 10/2016, daca pana la 31 octombrie 2016 statul roman nu dobandeste dreptul de proprietate liber de orice sarcini asupra sculpturii, sumele colectate se restituie donatorilor.Hotararea stabileste conditiile, etapele si termenele pentru procedura de restituire a donatiilor, precum si modelul cererii de restituire. De asemenea, reglementeaza modalitatea de suportare a comisioanelor, precum si a diferentelor de curs valutar aferente restituirii donatiilor, care vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.Potrivit comunicatului, sumele colectate in lei vor fi restituite pe baza de ordin de plata din contul de disponibilitati deschis de Ministerul Culturii la Trezoreria Statului si/ sau din conturile in lei deschise la institutiile de credit.In cazul donatiilor prin SMS sau prin liniile de telefonie fixa, Ministerul Culturii va incheia acorduri scrise cu cei patru operatori de telefonie mobila si cu integratorul tehnic.Donatorii care nu pot fi identificati pot depune la Ministerul Culturii, pana pe 31 octombrie 2017, o cerere de restituire a sumelor, insotita de copii ale documentelor de plata. Hotararea de Guvern reglementeaza si situatia persoanelor fizice sau juridice care au facut donatii si nu doresc restituirea acestora. Acestea isi pot exprima optiunea, in mod expres, in scris, catre Ministerul Culturii, pana la 31 martie 2017.La campania publica pentru achizitionarea operei sculptorului Constantin Brancusi au participat peste 100.000 de donatori, fiind colectata suma de 1.273.668 euro, aminteste Biroul de presa al Executivului.