Ancheta interna la ANAF, dupa ce DIICOT a ridicat din magazinul sau din Targu Jiu pliculete care ar contine etnobotanice

Reprezentantii ANAF spun ca cele 986 de pliculete au fost confiscate de catre structura vamala judeteana Gorj in 2012, dupa ce acestea le-au fost predate de catre Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj pentru a fi verificat modul de respectare a reglementarilor vamale.Potrivit ANAF, pliculetele au fost analizate in Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor din Bucuresti, specialistii stabilind ca nu contin stupefiante sau substante psihotrope."Dupa solicitari repetate ale ANAF, in august 2015, Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj a comunicat concluzia unei expertize de specialitate realizata in octombrie 2011 de Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor din Bucuresti: cele 986 pliculete nu contineau substante stupefiante sau psihotrope", se arata in comunicatul ANAF.Dupa primirea acestui raspuns, ANAF a anuntat ca "valorifica" pliculete, care erau inscriptionate "Strict interzis consumului uman!".Potrivit ANAF, marfa respectiva nu a fost vanduta si a fost ridicata in 24 decembrie de catre Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj ¬in vederea reluarii cercetarilor".In urma acestei actiuni, ANAF a anuntat joi ca "a declansat o verificare administrativa interna si sustine toate demersurile legale derulate de organele de urmarire penala pentru clarificarea situatiei".Publicatia wall-street.ro scria in 21 decembrie ca ANAF vinde in magazinul din Targu Jiu aproape 1.000 de pliculete denumite Special Gold, Pixie C, Get, Hell, Jeffrey sau Biba despre care se spunea ca ar contine "ingrasaminte", la pretul de 0,25 lei pe bucata, si care ar fi fost de fapt etnobotanice. In 24 decembrie, marfa respectiva a fost ridicata de catre procurorii DIICOT Gorj.Vasile Udroiu, procuror-sef al Biroului Teritorial Gorj al ANAF a declarat pentru wall-street.ro ca in acest caz a fost inceputa urmarirea penala in rem, pentru fapta de efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.Totodata, potrivit publicatiei, joi, pliculetele au fost trimise la analiza.