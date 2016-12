DNA va cere iar mandat de arestare in lipsa pentru Sebastian Ghita - surse

Procurorii DNA asteapta ca IPJ Prahova sa sesizeze curtea suprema de faptul ca Sebastian Ghita a incalcat prevederile controlului judiciar si nu s-a prezentat joi la sediul Politiei din Ploiesti pentru a semna, potrivit surselor citate.Apoi, un procuror DNA va solicita magistratilor ICCJ inlocuirea masurii preventive a controlului judiciar cu cea a arestului preventiv, invocand incalcarea prevederilor ordonantei prin care Ghita era obligat sa se prezinte saptamanal la Inspectoratul de Politie Prahova.Va fi pentru a doua cand DNA va cere emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita.Sebastian Ghita trebuia sa se prezinte joi, la ora 10.30, la sediul IPJ Prahova in cadrul vizitei saptamanale prevazute de controlul judiciar.Ghita a incalcat si in 21 decembrie o alta prevedere a controlului judiciar, in momentul in care nu s-a prezentat cand a fost citat in fata procurilor DNA Ploiesti, dupa ce cu doua zile inainte semnase la IPJ Prahova. De atunci, Sebastian Ghita nu a fost gasit.Reprezentanti ai Politiei Prahova au declarat pentru News.ro ca, potrivit procedurilor, IPJ Prahova va anunta Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la faptul ca Sebastian Ghita a incalcat prevederile controlului judiciar, urmand ca magistratii sa dispuna in consecinta.Marţi, instanţa supremă a respins cererea DNA Ploieşti de emitere a unui mandat de arestare preventivă în lipsă a fostului deputat Sebastian Ghiţă şi a menţinut măsura controlului judiciar pe cauţiune, cu interdicţia de a părăsi ţara în dosarul în care acesta este cercetat sub control judiciar.