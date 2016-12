O fetita de un an si trei luni din Timis a murit in urma complicatiilor provocate de rujeola, aceasta nefiind vaccinata

Fetita a fost internata initial la Sectia de boli infectioase a Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, in urma complicatiilor a fost mutata in sectia de Terapie Intensiva, iar in 18 decembrie a decedat, a precizat Valentin Popescu.Institutul Cantacuzino a confirmat ca fetita de un an si trei luni a murit din cauza rujeolei, acesta fiind al noualea caz inregistrat in acest an.In acest an, pana in 29 decembrie au fost confirmate 1.969 de cazuri de rujeola in 33 de judete, dintre care noua decese, trei fiind copii sub un an.Cele mai multe cazuri de rujeola au fost inregistrate in judetele Arad (462) Caras-Severin (345), Timis (296), Mures (256), Bistrita-Nasaud (129) si Dolj (110), potrivit Centrului National de Prevenire si Control al Bolilor Transmisibile.