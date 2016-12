Guvernul schimba planul: Hotelul Triumf va fi cedat Ministerului de Externe, ca spatiu pentru un nou sediu

Clasificat la doua stele si cu o suprafata de aproape 6.000 de metri patrati, hotelul este amplasat pe un teren de 15.000 de metri patrati langa Bulevardul Kiseleff din Capitala, zona ultracentrala a Bucurestiului, si dispune de 98 de camere si apartamente pe 4 etaje, un restaurant cu o capacitate de 120 de locuri si o gradina de vara cu 60 de locuri.In iunie, Guvernul solicitase Regiei Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) ca activul sa fie retras de pe lista imobilelor scoase la vanzare, iar Directia Nationala Anticoruptie a facut demersuri pentru a-si amenaja un nou sediu in Hotelul Triumf.Acum, insa, se pare ca pe firul obtinerii acestui imobil deosebit de valoros a intrat Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul pregatind transmiterea Hotelului Triumf din administrarea RA-APPS in cea a ministerului.Executivul isi motiveaza o astfel de decizie prin situatia actuala a sediului MAE, care, in urma unei expertize tehnice, a fost incadrat pe lista imobilelor cu risc seismic, activitatea ministerului fiind desfasurata in prezent in alte 15 imobile, iar costurile anuale totale cu acestea ridicandu-se la 900.000 lei.Mai multe amanunte pe profit.ro