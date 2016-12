Bogdan Licu, avizat de CSM pentru functia de adjunct al procurorului general

Intrebat in cadrul interviului cu privire la teza sa doctorat, Bogdan Licu a precizat ca, in opinia sa, nu considera ca a plagiat."In plan subiectiv consider ca nu este niciun impediment, pentru ca eu consider si am spus ca nu am plagiat in acea teza de doctorat. Am fost intrebat de ce am cerut la inceputul lunii martie renuntarea la titlul de doctor, pentru ca in viata fiecaruia vine la un moment dat un moment de analiza asupra lucrurilor facute sau nefacute. Fiind pusa aceasta problema foarte intens in media asupra lucrarilor de doctorat, mi-am revazut si eu lucrarea si va spun ca nu am plagiat. Aceasta este opinia mea, am indicat toti autorii la subsol, nu exista pagina fara note de subsol", a aratat Licu.De asemenea, intrebat daca s-au facut verificari in legatura cu respectiva teza, acesta a raspuns ca nu are cunostinta de vreo verificare si ca isi va da demisia daca se va dovedi ca a plagiat."Nu consider ca am plagiat, din punct de vedere obiectiv nu am niciun element din partea niciunei institutii. Daca s-ar dovedi ca s-a plagiat, imi dau demisia din functie, orice functie - delegata, numita", a spus Licu.Conform calendarului stabilit, pe 30 decembrie vor fi transmise avizele catre Ministerul Justitiei.