Olanda contribuie cu doi ofiteri de stat major la brigada multinationala NATO ce isi va avea baza la Craiova

In acest sens, ministrul Hennis-Plasschaert a anuntat decizia guvernului olandez de a contribui cu doi ofiteri de stat major, incepand cu anul 2017, la incadrarea comandamentului viitoarei brigazi multinationale in curs de operationalizare la Craiova, ca element central al prezentei aliate avansate in Romania.In acelasi timp, a avansat posibilitatea ca fortele armate olandeze sa participe si cu alte capacitati militare la exercitiile multinationale pe care viitoarea brigada le va organiza si desfasura, potrivit comunicatului MApN.Ministrul Motoc a transmis o scrisoare de raspuns omologului olandez, in care a multumit pentru contributia Olandei la operationalizarea brigazii multinationale din Romania, cu o semnificatie strategica aparte pentru solidaritatea si unitatea aliata.