UPDATE Lazar: Procurorii vor da o solutie in Dosarul Hexi Pharma cel mai tarziu in februarie / Dosarul Mineriada este in faza finala

"Pana la finalul anului, am avut un termen intermediar de verificare, de analizare a probatiunii si intr-adevar probatiunea a ajuns in stadiul final de administrare. Noi avem acum ultimele probe, cum ar fi rapoartele de expertiza care au fost depuse la dosar si care trebuie traduse in limba romana. Apoi se va face imediat o evaluare a tuturor probelor in raport de aceste rezultate ale raportului de expertiza si vom avea cel tarziu in februarie solutia emisa in acest dosar", a precizat Lazar, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii."Dosarul privind Mineriada se afla in faza finala de solutionare si dupa ce se vor administra probele care mai sunt de administrat si se vor verifica apararile ce se vor formula in cauza, se va emite o solutie legala si temeinica. In primele luni ale anului urmator vom avea o solutie", a precizat Lazar.Pe 23 decembrie, procurorii militari au decis punerea in miscare a actiunii penale, sub aspectul savarsirii de infractiuni contra umanitatii, fata de fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu in dosarul "Mineriada din 13 - 15 iunie 1990".Lazar declara pe 15 decembrie ca Parchetul va finaliza Dosarul Hexi Pharma foarte curand. El spunea ca Parchetul General face eforturi sa finalizeze spre sfarsitul anului "dosare care sunt in atentia publicului" si ca si acest dosar este "in faza de solutionare". "Vom avea probabil o solutie spre sfarsitul anului sau in primele zile ale anului viitor", raspundea acum doua saptamani Lazar la o intrebare privind dosarul Hexi Pharma.