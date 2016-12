Guvernul trebuie sa stabileasca, in sedinta de joi, nivelul salariului minim pe economie pentru anul 2017

In cazul in care Cabinetul Ciolos va aproba acest salariu minim, cuantumul lui va fi inghetat cel putin o luna la 1.250 de lei, urmand ca viitorul Executiv sa aprobe majorarea care a fost promisa partenerilor sindicali, respectiv la 1.450 de lei.Premierul Dacian Ciolos afirma la ultima reuniune a Consiliului National Tripartit, ca, daca viitorul guvern se va instala pana la sfarsitul anului, va avea posibilitatea sa aprobe nivelul salariului minim promis pentru 2017, iar daca noul Cabinet se va instala la inceputul anului viitor, actualul Executiv va da HG prin care sa mentina nivelul actual al salariului minim si in luna ianuarie 2017.¬Partidul care a castigat alegerile si-a stabilit o cifra clara in programul de guvernare, pe care si-a asumat-o politic. Daca acest guvern ar lua o decizie pe baza negocierilor cu sindicatele si patronatele, cu o saptamana sau doua inainte de instalarea noului guvern, ar putea fi acuzat ca abuzeaza de responsabilitatea pe care o are. Pe de alta parte, in cazul in care acest guvern ar promova o Hotarare cu acea suma, ar insemna ca ne-am asumat-o fara a avea vreo analiza in spate¬, declara premierul Dacian Ciolos pe 12 decembrie, dupa reuniunea Consiliului National Tripartit.