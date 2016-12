Aglomeratie pe DN 1: Se circula in coloana pe Valea Prahovei, pe ambele sensuri, in zona statiunilor

Autovehiculele ruleaza cu viteza adaptata, mai mica decat in mod normal, pe intreg tronsonul Timisu de Sus - Sinaia. In conditii similare se circula si pe DN73A Predeal - Paraul Rece.Pe DN1A Babarunca - Cheia a nins viscolit, iar stratul de zapada (in amestec cu material antiderapant) masoara aproximativ un centimetru. Se actioneaza cu utilaje de deszapezire.In judetul Gorj, pe DN67C Novaci - Ranca, exista in zona inalta un strat subtire de zapada framantata (in amestec cu material antiderapant).In judetul Brasov, a fost a fost ridicata restrictia temporara de pe DN1E, atat dinspre Brasov catre Poiana Brasov, cat si dinspre Rasnov, deoarece traficul rutier catre statiune a mai scazut in intensitate, iar multi automobilisti au inceput sa plece (implicit, locurile de parcare se elibereaza). Restrictia (care este posibil sa se instituie si in zilele urmatoare, daca nu vor mai fi disponible locuri de parcare) nu s-a aplicat transportului public de calatori si autovehiculelor de aprovizionare.Avand in vedere atentionarea cu cod galben referitoare la precipitatii sub forma de ninsoare si la vant puternic emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, valabila pana maine la ora 10:00 (http://www.meteoromania.ro/anm/?page_id=927), Politia Rutiera le recomanda conducatorilor auto sa circule prudent, cu viteza adaptata conditiilor meteo-rutiere, sa nu actioneze brusc mecanismele de directie si franare si sa utilizeze cu precadere frana de motor pe sectoarele de drum cu carosabil alunecos. De asemenea, pe drumurile acoperite cu zapada, gheata sau polei, anvelopele de iarna sunt obligatorii.