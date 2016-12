Proiectul de lege care ar permite fumatul in spatii inchise special amenajate a primit aviz negativ in comisiile din Camera Deputatilor

Propunerea legislative viza modificare articolului 3 al Legii 349/2002, astfel incat fumatul sa fie permis numai in camere special amenajate, cu respectarea conditiilor de a servi exclusiv fumatului si a activitatilor asociate fumatului, cum ar fi consumul de cafea, bauturi calde sau bauturi racoritoare.Proiectul de lege a fost initiat de catre deputatul Daniel Fenechiu, fiind sustinut de alti 31 de parlamentari din partide diferite.Proiectul a fost adoptat tacit de catre Senat in luna noiembrie, iar la Camera Deputatilor se asteapta raportul comisiei pentru sanatate si votul in plen.Modificarile la Legea antifumat, care apareau intr-o propunere legislativa semnata de parlamentari de la toate partidele si prin care se infiinteaza cluburi de fumatori si se redefineste spatiul public inchis, astfel incat sa se elimine interzicerea fumatului la terase, a primit raport negativ in Senat, dar nu a mai ajuns la votul plenului.