Ancheta interna la Politia Romana in cazul disparitiei lui Sebastian Ghita: Nu au fost constatate incalcari ale normelor procedurale si nu sunt date ca Ghita ar fi iesit din tara

Ca urmare a solicitarii ministrului Afacerilor Interne din data de 22 decembrie, la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane a fost efectuata o ancheta interna, cu privire la activitatile desfasurate in cazul fostului deputat Sebastian Ghita, al carei rezultat a fost prezentat procurorului, se arata in comunicat.Ancheta interna a vizat modul in care s-au derulat controlul judiciar, realizarea procedurii de citare, punerea in executare a mandatului de aducere si efectuarea activitatilor dispuse prin ordonanta emisa de unitatea de parchet competenta, desfasurate de politisti din cadrul IPJ Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale.In urma anchetei a rezultat ca politistii din cadrul IPJ Prahova au executat activitati de aducere la indeplinire a citatiei procedurale, a mandatului de aducere, precum si de executare a masurilor controlului judiciar.De asemenea, politistii din cadrul Directiei Operatiuni Speciale au desfasurat activitatile dispuse de procuror, prin ordonanta, care au avut drept scop completarea materialului probator, fara limitarea libertatii de miscare a lui Sebastian Ghita."Cu privire la aceste activitati nu au fost constate incalcari ale normelor procedurale, iar in ceea ce priveste cooperarea interinstitutionala s-au dispus masuri pentru imbunatatirea acesteia", arata IGPR.Politia Romana continua cercetarile pentru punerea in executare a mandatului de aducere emis pe numele lui Sebastian Ghita, "cadrul procedural limitand activitatile, comparativ cu masurile dispuse in cazurile de dare in urmarire a unei persoane", se mai precizeaza in comunicat.