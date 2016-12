Gheorghe Marmureanu: Urmeaza liniste si pace, nu se pune problema unui cutremur mare in viitorul apropiat

"Urmeaza liniste si pace, nu se pune problema de un cutremur mare cel putin in viitorul apropiat. A fost o descarcare in sistem, care a fost foarte buna", a declarat, miercuri dimineata, presedintele de onoare al Institutului National pentru Fizica Pamantului.Gheorghe Marmureanu a afirmat ca seismul de 5,3 pe Richter inregistrat in zona Vrancea "nu a fost nici macar un cutremur mediu", ci unul "mic": "Un cutremur obisnuit, de 5,3 - 5,4 grade. Au fost ceva balbaieli in ce priveste magnitudinea, dar asa cum s-a stabilit acum, 5,3 - 5,4 mi se pare in regula. Vrancea, daca vreti, este cu rosu cand se produce un cutremur de peste 7 -7,1, dar de la 5,4 pana la 7,1 chiar 7,2 e distanta de la cer la pamant. Nu a fost nici macar un cutremur mediu, ci un cutremur mic. Vorbim despre cutremure moderate de la peste 6 grade."Seismul s-a simtit in mai multe orase din tara, inclusiv in Capitala, dar in niciunul nu s-au inregistrat pagube materiale. In judetul Galati, trei persoane, o femeie de 39 de ani, un barbat de 34 de ani si o tanara de 22 de ani, au facut atacuri de panica si au sunat la Ambulanta, primii doi fiind transportati la spital pentru ingrijiri medicale, a declarat seful serviciului de Ambulanta, Mihai Polinschi.De asemenea, un apel la 112 a fost dat si in Brasov, tot de catre o femeie care a facut un atac de panica, aceasta primind ajutor acasa. In alte zone in care s-a resimtit seismul, cum ar fi Bucuresti, Buzau, Vrancea sau Constanta, nu au fost apeluri la 112, potrivit reprezentantilor Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta.Un seism de 5,3 pe Richter s-a inregistrat miercuri, la ora 1.20, la o adancime de 98,9 kilometri, in zona seismica Vrancea.Un cutremur cu magnitudine 5,3 a avut loc si in 24 septembrie, la ora 2.11, resimtindu-se si in Bucuresti. Seismul s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 112,3 kilometri.Cele mai mai puternice cutremure produse in Romania dupa Revolutie sunt cele inregistrate pe 30 si respectiv 31 mai 1990, cu magnitudini de 6,9 si respectiv 6,4 grade.