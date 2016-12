Mircea Radulian (INFP): A fost un cutremur tipic din zona Vrancea; este o activitate seismica obisnuita, nu avem motive sa ne speriem

"Cutremurul a avut loc in zona Vrancea si a fost unul tipic pentru aceasta zona. Adancimea la care s-a produse este, conform ultimei estimari, de 87 kilometri, iar magnitudinea 5,2 pe scara Richter, magnitudinea care exprima marimea lui, energia eliberata in focar. Seismul s-a resimtit in diferite locuri de pe teritoriul tarii si afara cu diferite intensitati. Intensitatea se masoara pe scara Mercalli si arata modul cum este simtit el la suprafata si pot sa fie in diferite locuri diferite intensitati", a explicat Radulian.Acesta a precizat ca astfel de cutremure, considerate "moderate", de obicei nu au replici, sau daca au acestea sunt mici, si a subliniat ca "nu ne asteptam la ceva mai puternic"."In general cutremurele astea, noi le zicem moderate, nu prea au replici, sau, daca au, au putine. Nu este exclus sa fie o replica, doua, dar oricum, sunt mici si nu sunt importante. Nu ne asteptam la ceva mai puternic. In zona respectiva a fost o activitate obisnuita. Nu este ceva iesit din comun. Ne incadram intr-o activitate obisnuita, zic eu, nu avem motive sa ne speriem", a spus Radulian.Potrivit acestuia, magnitudinea cutremurului a variat la agentiile din domeniu, deoarece "au date diferite, metode diferite, iar magnitudinea poate sa difere de la o agentie la alta".In ceea ce priveste site-ul INFP, care s-a blocat imediat dupa producerea cutremurului, Radulian a mentionat "o problema tehnica", la server."Este o problema la site. S-a blocat serverul. Nu stiu de ce sunt problemele astea. Am inteles ca sunt probleme tehnice", a spus el.