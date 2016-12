Olguta Vasilescu: PNL a fost relaxat in campania electorala, pentru ca stia ca Iohannis nu va nominaliza un premier PSD

"Lasati filmele de spionaj si toate aberatiile aruncate zilele acestea in spatiul public! Pentru mine a fost relevanta discutia cu Cristian Busoi din campania electorala: 'Uitati de nominalizarea PSD la functia de premier, chiar daca castigati alegerile. Iohannis nu va nominaliza un PSD-ist, indiferent de scor!'. De asta a fost PNL atat de relaxat in campanie... Acum e clar, nu?", a scris, marti seara, Lia Olguta Vasilescu pe pagina de Facebook.Vicepresedintele PSD mai afirma ca, dincolo de orice considerente de ordin politic, religios si "frustrari ale cuiva", Sevil Shhaideh este o persoana "cum rar intalnesti"."Dincolo de orice considerente de ordin politic, religios si mai stiu eu ce frustrari ale cuiva, Sevil Shhaideh este o persoana cum rar intalnesti: cu bun-simt, profesionista, muncitoare, fara orgoliul de a-si scrie numele pe piatra, care nu s-a implicat in toata viata ei in vreun scandal. Nu am auzit pe nimeni pana acum sa vorbeasca ceva rau de caracterul ei sau sa creada ca nu ar face fata unei functii inalte. Nu stiu care va fi decizia de maine. Dar mi-ar parea rau sa pierdem un asemenea premier! Si o spun la modul cel mai sincer cu putinta", a mai scris vicepresedintele PSD.