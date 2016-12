EXCLUSIV SURSE: Unul din fratii lui Akram Shhaideh are interdictie de intrare in UE/ Cum si-a obtinut sotul lui Sevil Shhaideh cetatenia romana

Potrivit surselor HotNews.ro, avizul serviciilor de informatii ar fi fost “categoric negativ” si a vizat inclusiv activitatea fratilor lui Akram Shhaideh. Potrivit surselor HotNews.ro, presedintele Iohannis le-a comunicat inainte de a iesi public lui Liviu Dragnea si Sevil Shhaideh motivele respingerii, dar Dragnea a declarat marti ca nu a primit nici o informare de la Cotroceni.Pe data de 22 decembrie, fostul premier Victor Ponta a postat pe Facebook o pledoarie in favoarea numirii lui Sevil Shhaideh, mentionand, intre altele, si urmatorul argument: “Nu cunosc detalii referitoare la cazul concret al acordarii cetateniei romane catre sotul Doamnei Shhaideh/ stiu insa cu siguranta ca decizia Comisiei din cadrul Ministerului Justitiei ( formata din magistrati) se ia DOAR DUPA primirea unui aviz de siguranta nationala de la SIE si SRI !”.Potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro, Akram Shhaideh si-a depus dosarul pentru obtinerea cetateniei romane pe 22 ianuarie 2015 si a obtinut cetatenia pe data de 7 iulie 2015, prin ordinul 735 emis de presedintele Autoritatii Nationale a Cetateniei, Monica Camarascu. Mentionam ca la data cand a obtinut cetatenia sotul sau, Sevil Shhaideh era deja ministru in cabinetul Ponta de doua luni, fiind numita in mai 2015. De notat ca Akram Shhaideh se afla in Romania din 2006, astfel se incadra in termenulprevazut de legea cetateniei.Conditiile pentru acordarea cetateniei romane prevazute in legea 21/ 1991 (republicata in 2010)Art. 8(1) Cetatenia romana se poate acorda, la cerere, persoanei fara cetatenie sau cetateanului strain, daca indeplineste urmatoarele conditii:a) s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza in conditiile legii pe teritoriul statului romansau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei;b) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman, nu intreprinde sau sprijina actiuni impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale si declara ca nici in trecut nu a intreprins asemenea actiuni;c) a implinit varsta de 18 ani;d) are asigurate in Romania mijloace legale pentru o existenta decenta, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor;e) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman;f) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca, in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;g) cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei si imnul national.(2) Termenele prevazute la alin. (1) lit. a) pot fi reduse pana la jumatate in urmatoarele situatii:a) solicitantul este o personalitate recunoscuta pe plan international;b) solicitantul este cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene;c) solicitantul a dobandit statut de refugiat potrivit prevederilor legale in vigoare;d) solicitantul a investit in Romania sume care depasesc 1.000.000 de euro.(3) Daca cetateanul strain sau persoana fara cetatenie care a solicitat sa i se acorde cetatenia romana se afla in afara teritoriului statului roman o perioada mai mare de 6 luni in cursul unui an, anul respectiv nu se ia in calcul la stabilirea perioadei prevazute la alin. (1) lit. a).