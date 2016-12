Tanarul din Craiova acuzat de propaganda jihadista ramane in arest preventiv

Instanta suprema a respins o contestatie depusa de Luigi Boicea, fiind mentinuta decizia de arestare data pe 9 decembrie de Curtea de Apel Bucuresti.Initial, in decembrie 2015, Luigi Boicea a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru propaganda jihadista in favoarea ISIS, el fiind retinut atunci pentru 24 de ore si apoi eliberat sub control judiciar. Tot atunci, anchetatorii au dispus ca tanarul sa fie supus unei expertize psihiatrice.Ulterior, pe 6 decembrie 2016, DIICOT a extins urmarirea penala pe numele tanarului sub aspectul savarsirii infractiunii de participare la instruirea sau pregatirea in vederea folosirii mijloacelor distructive, armelor de foc, dispozitivelor explozive de orice fel, munitiilor, explozivilor, in scopul comiterii unui act de terorism.Anchetatorii sustin ca Luigi Boicea a continuat sa acceseze site-uri de propaganda si instruire a viitorilor combatanti apartinand organizatiei teroriste Daesh/ Stat Islamic, incercand sa intre in contact cu lideri ori reprezentanti ai organizatiei pentru a obtine sprijin logistic si financiar.Potrivit unui comunicat al DIICOT, incepand cu data de 9 decembrie 2015, avandu-se in vedere faptul ca Luigi Boicea era la acea vreme minor, fata de acesta s-a dispus si ulterior prelungit pana in prezent masura preventiva a controlului judiciar, masura pe parcursul careia tanarului i s-a interzis sa acceseze internetul.S-a retinut la data respectiva faptul ca, parcurgand in mod accelerat etapele succesive ale procesului evolutiv de radicalizare islamista, prin insusirea credintei islamice (convertirea la islam), aderarea la ideologia radical-islamista si la cauza jihadista promovata de gruparea terorista Daesh/ Statul Islamic (indoctrinare si auto-identificare cu cauza jihadista), respectiv asumarea, ca datorie personala, a implicarii in executarea de acte/ actiuni teroriste, incepand cu anul 2015, Luigi Boicea a promovat in mod sistematic, in public, doctrina radical islamista, prin postarea in mediul online, prin intermediul unor retele de socializare, a unor opinii, scrieri, imagini, inregistrari audio-video reprezentand activitati/ actiuni armate/violente si de propaganda ale gruparii teroriste Daesh/ Statul Islamic (decapitari individuale si/ sau colective; incendieri de persoane; executii prin impuscare; mesaje radical-jihadiste ale liderilor unor grupari teroriste; mesaje de propaganda a Daesh/ Statul Islamic; promovarea 'SHARIA'), cu intentia de a le face cunoscute si a determina castigarea de noi adepti capabili sa recurga la savarsirea aceluiasi gen de fapte.'Pe intreaga perioada a controlului judiciar, inculpatul a incalcat in mod sistematic obligatia instituita in sarcina sa, inclusiv dupa data de 24.09.2016, cand a devenit major, continuand sa acceseze site-uri de propaganda si instruire a viitorilor combatanti, apartinand organizatiei teroriste Daesh/ Stat Islamic, si incercand sa intre in contact cu lideri ori reprezentanti ai respectivei organizatii teroriste in satisfacerea dorintei manifeste de a obtine sprijin logistic si financiar pentru savarsirea unui act de terorism', se spune in comunicatul DIICOT.Procurorii precizeaza ca, incepand cu anul 2015 si pana in prezent, Luigi Boicea 'a participat la activitatile de instruire si pregatire desfasurate online de organizatia terorista Daesh/ Stat Islamic pe site-uri de profil ce cuprind atat elemente ale procesului de insusire de catre individ a cunostintelor privitoare la materialele necesare, modul de asamblare si functionare, efectele si masurile de siguranta necesare a fi avute in vedere cu ocazia manipularii si utilizarii diferitelor categorii de mijloace distructive, arme de foc, materii si dispozitive explozive standardizate sau improvizate, munitii etc, cat si componente ale procesului de pervertire a afectivitatii individului prin asimilare vizuala, constientizare si asumare personala a consecintelor pe care utilizarea in public a unor astfel de mijloace le poate produce in mod efectiv asupra persoanelor, ca parte a procesului de pregatire psihologica a viitorilor combatanti pentru savarsirea unor acte de terorism'