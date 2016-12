Administratorul unei firme de transport, trimis in judecata pentru ucidere din culpa dupa ce un sofer a murit conducand o masina cu defectiuni

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a Vasilicai Chitu sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.Conform rechizitoriului intocmit de anchetatori, in tripla sa calitate, de manager de transport, de administrator si de unic asociat al unei firme de transport, Vasilica Chitu, impotriva atributiilor sale de serviciu si a dispozitiilor legale, ar fi permis utilizarea, la data de 17 octombrie 2013, a unui autovehicul care avea expirata inspectia tehnica periodica si care prezenta defectiuni la sistemul de franare, de catre soferul D.N., care nu avea atestat profesional, ceea ce a avut ca urmare producerea unui accident de trafic, in care acesta din urma a decedat si alte persoane au suferit vatamari corporale.Accidentul s-a produs in judetul Gorj, in apropiere de sediul Unitatii Miniere de Cariera Rosiuta, ce face parte din Complexul Energetic Oltenia, societate aflata in subordinea Ministerului Economiei si Comertului si care semnase un contract de servicii pentru transport marfa cu firma administrata de Vasilica Chitu."La data mentionata, aflandu-se in autovehiculul de transport marfa impreuna cu alte trei persoane, angajate la Unitatea Miniera de Cariera Rosiuta, pe o portiune de drum in rampa, soferul nu a reusit sa introduca maneta intr-o treapta de viteza pentru mersul inainte, iar autovehiculul a inceput sa coboare panta inapoi, pana cand masina a parasit drumul si s-a rasturnat pe partea stanga, provocand decesul acestuia si ranirea celorlalte persoane", se arata in comunicat.