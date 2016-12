Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale: Nu-l poate obliga nimeni pe presedinte sa desemneze o persoana pe care nu o doreste

"Sa vina cu alta propunere (PSD - n.r.). Asta se poate face. Nu-l poate obliga nimeni pe presedinte sa desemneze o persoana pe care nu o doreste", a precizat, pentru Agerpres, Zegrean.Intrebat cum comenteaza faptul ca in spatiul public a fost vehiculata ideea suspendarii presedintelui, Augustin Zegrean a spus, in contextul respingerii propunerii PSD pentru functia de premier, ca seful statului doar "isi face treaba"."Asta ar fi un motiv de suspendare? El isi face treaba. Constitutia ii da voie sa desemneze sau nu persoana care i-a fost propusa", a adaugat fostul presedinte al CCR.El a amintit ca Legea fundamentala nu prevede nicaieri cate propuneri de premier poate respinge presedintele."Constitutia spune ca in urma discutiilor cu partidele care au castigat in alegeri trebuie sa numeasca o persoana care sa formeze guvernul. Atata spune", a explicat Zegrean. Respingerea propunerii PSD de catre presedintele Klaus Iohannis nu genereaza un conflict de natura constitutionala , ci ne aflam in situatia in care seful statului isi exercita dreptul constitutional de a desemna primul ministru, sunt de parere juristii consultati de HotNews.roPresedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca nu accepta propunerea PSD - ALDE ca Sevil Shhaideh sa fie prim-ministru si a cerut acestei coalitii sa faca o noua nominalizare.