​Un roman, mana dreapta a lui Donald Trump in sectorul constructiilor in holdingul presedintelui ales

Potrivit New York Times , Andrew Weiss a crescut in Brooklyn si lucreaza pentru Trump de 35 de ani.Weiss s-a nascut in Romania iar familia sa a emigrat in SUA cand avea 12 ani. Tatal sau era tamplar iar mama sa croitoreasa, arata Chicago Business . A terminat universitatea Columbia in 1974, fiind licentiat in inginerie civila, iar in 1980 a obtinut un MBA la universitatea New York. S-a intalnit cu Trump in 1980, atunci cand presedintele ales facea primii pasi spre celebritate."35 de ani mai tarziu, dupa ce a depasit multe urcusuri si coborasuri cu Trump, inclusiv spectaculosul esec al cazinourilor din Atlantic City, dl. Weiss este inca alaturi de el, ca vicepresedinte executiv pentru dezvoltare si constructii", arata New York Times, intr-un articol in care prezinta oamenii care se vor ocupa de holdingul miliardarului american, dupa ce acesta va prelua functia de presedinte al Americii.Andrew Weiss a fost intrebat de Chicago Business, in 2008, cum este sa lucrezi pentru Donald Trump."Lucrez pentru Donald de 26 de ani, astfel incat cred ca stiu ce vrea. Evident, ii place ce fac pentru ca m-a pastrat in preajma. Nu sunt ca Donald. Eu sunt un tip orientat pe detalii. Cred ca de asta merge. Eu fac treaba si il las pe el sa se bucure de leadership si luminile reflectoarelor", a raspuns Weiss.