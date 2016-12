Respingerea lui Sevil Shhaideh de catre Klaus Iohannis nu genereaza un conflict de natura constitutionala, presedintele isi exercita dreptul de a desemna primul ministru – juristi

ARTICOLUL 85. (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

ARTICOLUL 103. (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.



Constitutia nu spune ca presedintele este obligat sa accepte propunerea PSD. Liviu Dragnea a amenintat voalat saptamana trecuta cu suspendarea, desi n-a fost explicit.“Daca demersul nostru, legitimitatea data de vot nu va fi respectata vom actiona in consecinta. Eu am venit cu o singura propunere, daca va fi refuzata”, a amenintat liderul PSD, Liviu Dragnea. Ulterior, a explicat ca daca Sevil Shhaideh va fi respinsa, primul pas va fi la. N-a mai spus care va fi al doilea, dar se subintelegea caProblema este insa ca PSD nu poate, potrivit juristilor consultati de HotNews.ro, sa ajunga la Curtea Constitutionale invocand faptul ca presedintele Iohannis si-a exercitat un drept constitutional. “Ce sa spuna Curtea, ca presedintele Iohannis trebuie sa o puna pe Sevil Shhaideh. Evident, nu poate spune asa ceva. Presedintele si-a exercitat un drept constitutionala, acela de a desemna premier”, au explicat pentru HotNews.ro specialisti in drept. "Constitutia ii permite sa refuze, altfel prevedea ca presedintele doar ia la cunostinta de propunere", afirma jurnistii consultati de HotNews.roConstitutia Romaniei arata la articolul 146, care descrie atributiile Curtii Constitutionale, ca “soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii”. Or, PSD nu este autoritate publica pentru a putea invoca un conflict de natura constitutionala cu presedintele Romaniei. PSD si ALDE, cu toata majoritatea avuta in Parlament, nu se pot substitui intregului Parlament ca autoritate publica, nu pot exercita suveranitatea in nume propriu. Altfel spus, PSD si ALDE nu se pot confunda cu institutia Parlamentului.Numai daca presedintele ar respinge inca o propunere fara sa indice criterii sau motivare atunci s-ar putea pune problema neindeplinirii unei atributii constitutionala, dar si in cazul asta nu e clar intre cine si cine ar fi un conflict, au mai declarat expertii in drept constitutional consultati de HotNews.ro. Cel mult ne aflam in cazul unui conflict politic care ar duce la dizolvarea Parlamentului.