George Michael le spusese prietenilor sai ca nu va mai canta niciodata live

"George era un perfectionist si avea standarde cu adevarat inalte in privinta muzicii. Capacitatile sale vocale erau legendare in cercurile muzicale, dar din cauza starii sale de sanatate care se deteriora din ce in ce mai mult, stia ca va fi dificil sa se situeze la acelasi nivel. Prietenii lui stiau ca aceasta zi (ziua in care a murit George Michael, n.r.) va veni, dar poate nu chiar atat de devreme", a spus o sursa pentru ziarul The Sun.Artistul a planuit initial sa lanseze un nou album, "Listen Without Prejudice 25", in luna noiembrie, dar revenirea lui pe scena a fost amanata pentru luna martie a anului 2017, pentru ca era ocupat cu stabilirea ultimelor detalii pentru documentarul "Freedom", despre perioada pe care a petrecut-o cu formatia "Wham!".Cantaretul voia ca albumul si filmul sa fie lansate in aceeasi zi. Cantaretul George Michael a murit duminica, la varsta de 53 de ani, a anuntat agentul sau de presa, citat de BBC.Cantaretul britanic, care s-a lansat cantand in grupul pop Wham! din anii 1980 si si-a construit apoi o cariera de succes in calitate de artist solo, "a murit impacat in resedinta lui", potrivit agentului de presa al starului britanic.Insuficienta cardiaca este o posibila cauza a mortii lui George Michael, conform managerului sau, Michael Lippman, anunta CNN, care citeaza Press Association.De asemenea, Politia cerceteaza decesul artistului, considerandu-l "neasteptat, dar nu suspect".George Michael, al carui nume real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a nascut pe 25 iunie 1963 la Londra si a vandut pe parcursul carierei sale de patru decenii peste 100 de milioane de albume.