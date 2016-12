Indicele Robor, la maximul ultimelor 11 luni

Evolutia ar putea marca sfarsitul epocii creditelor in lei la costuri minime istorice. Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile la creditele variabile in lei.In ultimele 12 zile, Robor la 3 luni a crescut cu 0,1 puncte procentuale, de la 0,80% pe an in 15 decembrie.Robor la 6 luni a crescut de la 1,11% pe an pana la 1,12%, nivel maxim din 2 februarie. Cresterea dobanzilor poate fi pusa in legatura cu majorarea randamentelor la titlurile de stat.Tendinta este deja evidenta in ultima perioada, in conditiile in care Ministerul Finantelor are probleme tot mai mari in a se finanta de pe piata, respingand toate ofertele de finantare la patru dintre licitatiile de titluri de stat din ultimele doua luni.In plus, la licitatiile la care ofertele au fost acceptate, dobanzile oferite bancilor de catre statul roman au crescut rapid in ultimele doua luni, arata datele privind licitatiile publicate de BNR.Dobanzile interbancare au scazut puternic in ultimul an, iar Robor la 3 luni a inregistrat in septembrie si in octombrie un nivel minim istoric de 0,68% pe an.Dobanzile au reintrat pe o traiectorie ascendenta de la fnalul lunii octombrie, chiar daca majorarea s-a oprit, o perioada, in jurul nivelului de 0,8% pentru Robor la 3 luni.Daca nivelul Robor nu mai scade pana la finalul lunii, cand bancile actualizeaza valoarea indicelui in componenta dobanzii la credite, romanii cu credite in lei vor plati anul viitor mai mult pentru ratele lunare.In acest caz, populatia si firmele din Romania urmeaza sa se imprumute mai scump in urmatoarea perioada, dupa ce, in ultimul an, au beneficiat de cele mai mici dobanzi din istorie pentru imprumuturile in lei.