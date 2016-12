Treisprezece sirieni si irakieni, prinsi cand incercau sa iasa ilegal din Romania

In data de 25.12.2016, in jurul orei 19.00, politistii de frontiera, pe timpul desfasurarii misiunilor de supraveghere, au observat, pe raza localitatii de frontiera Tamaseu, trei autoturisme care se indreptau spre linia de frontiera.Politistii de frontiera au procedat imediat la urmarirea masinilor, acestea fiind oprite pe raza localitatii Tamaseu.In urma verificarii autoturismelor s-a constat ca acestea erau conduse de trei cetateni romani, iar in interior se aflau 13 persoane, 11 cetateni irakieni si 2 sirieni, solicitanti de azil in Romania, cu varste cuprinse intre 18 si 36 de ani.Avand suspiciuni cu privire la prezenta acestora in zona de frontiera, cei in cauza au fost condusi la sediul sectorului pentru continuarea verificarilor. Din primele cercetari, s-a stabilit ca solicitantii de azil intentionau sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge intr-o tara din spatiul Schengen.