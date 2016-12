SUA au inceput sa ceara strainilor care intra in tara sa-si dezvaluie conturile de pe retelele de socializare

Solicitarea este o componenta a Sistemului Electronic pentru Autorizarea Calatoriei (Esta) din cadrul sistemului de vize pe care multi sunt obligati sa o completeze inainte sa calatoreasca in SUA.Variantele de bifat includ platforme precum Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn si Youtube, fiind lasat loc pentru ca aplicantii sa-si scrie numele cu care apar in conturile de pe aceste siteuri.Guvernul a fost criticat masiv din vara trecuta, cand a avansat pentru prima oara ideea. Activistii pentru dreptul la viata privata spun ca exista prea putine reglementari despre cum aceste informatii, odata obtinute, sunt impartasite si cu alte agentii.Internet Association, care reprezinta companii precum Facebook, Twitter si Google a argumentat ca aceasta masura ameninta libera exprimare.Autoritatea pentru Vami si Granita, care a inceput programul saptamana trecuta, a afirmat anterior ca nu va interzice intrarea strainilor care nu furnizeaza informatiile privind conturile din social media.Un purtator de cuvant al organizatiei pentru viata privata pe internet Access Nowa spus ca aceasta decizie nu este de fapt una libera.“Procedura de a intra in SUA este derutanta si, probabil, cei mai multi vizitatori vor prefera sa completeze tot pentru a nu risca intrebari suplimentare de la intimidantii ofiteri in uniforma - aceeasi ofiteri care decid care dintre glumele tale sunt haioase si care te transforma intr-un risc de securitate”, a spus Nathan White de la Access Now.