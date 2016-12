CFR anunta ca circulatia trenurilor s-a reluat normal pe Valea Prahovei, in jurul orei 19:00. Unele trenuri au avut luni intarzieri record de 8-10 ore pe ruta Brasov - Bucuresti

Potrivit CFR, "reinscrierea in circulatie" a celor patru trenuri " s-a facut in functie de rangul trenurilor".Directorul regionalei CFR Brasov, Ioan Pintea, declara, luni la pranz, pentru Agerpres, ca traficul feroviar intre Brasov si Predeal se desfasoara cu dificultate, pe un singur fir, din cauza unor probleme aparute la sistemul de semnalizare.Potrivit directorului Regionalei CFR Brasov, sarea imprastiata pe DN 1 intre Brasov si Predeal ar fi afectat izolatorii sistemului de semnalizare, avand in vedere ca sunt probleme la firul de cale ferata de langa sosea, nu cel de langa munte."Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulatia feroviara pe segmentul Darste - Predeal se desfasoara in conditii speciale, de tip cale libera pe anumite intervale de statii, din cauza unor deranjamente identificate la anumite componente ale sistemelor de semnalizare si de alimentare cu energie electrica a liniei de contact", a aratat CFR, intr-un comunicat."Echipele de interventie desfasoara si la aceasta ora lucrari de remediere a acestor deranjamente si de inlocuire a izolatorilor si sigurantelor astfel incat traficul sa poata fi reluat in conditii normale de circulatie.Mentionam faptul ca circulatia feroviara nu este inchisa dar se prelungesc timpii de parcurs pe intregul segment Darste - Predeal unde, in paralel cu asigurarea circulatiei, se executa si lucrari de reparatii", se mai arata in comunicat.