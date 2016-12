Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani: Incalzire usoara a vremii, urmata de o racire treptata si precipitatii slabe

Banat

Crisana

Transilvania

Maramures

Moldova

Dobrogea

Muntenia

Oltenia

La munte

Temperatura aerului va avea valori medii usor peste normele climatologice ale perioadei, de aproximativ 6 grade ziua si 2 grade noaptea, informeaza ANM. Apoi vremea se va raci treptat, astfel incat, pe 30 - 31 decembrie, se vor inregistra maxime diurne de 2-3 grade si minime nocturne de aproximativ -8 grade, in medie.Ulterior, se va incalzi, iar temperaturile se vor apropia de normele perioadei in jurul datei de 2 ianuarie, cand vor fi medii regionale de 3-4 grade ziua si -4 - -3 grade noaptea. Spre sfarsitul celor doua saptamani de prognoza (26 decembrie - 8 ianuarie) o noua racire a vremii va determina temperaturi maxime situate in jurul valorii de 0 grade si minime de -6 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in perioada 26-28 decembrie si din nou dupa 2 ianuarie.In primele zile ale intervalului de prognoza, temperaturile, mai ales noaptea, se vor situa peste normele climatologice ale perioadei, cu o medie regionala a maximelor de 4 grade si a minimelor de 0 - 2 grade. Apoi vremea se va raci treptat, spre medii termice de -1 - 0 grade ziua si de -10 - -9 grade noaptea in jurul datei de 31 decembrie.In primele zile din ianuarie va avea loc o usoara incalzire, astfel incat, pe 2 -3 ianuarie, maximele vor atinge valoarea medie de aproximativ 2 grade, iar minimele vor fi de -5 - -4 grade, mai informeaza ANM.In ultimele zile ale intervalului de prognoza temperatura va marca o scadere de aproximativ 3 grade, atat la valorile diurne, cat si la cele nocturne.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in perioada 26 - 28 decembrie si, din nou, intre 2 si 8 ianuarie. Intre 29 decembrie si 1 ianuarie conditiile pentru precipitatii vor fi reduse.In prima parte a intervalului de prognoza, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal - maxime diurne de 2 grade si minime nocturne de 0 grade, inmedie. Apoi valorile de temperatura vor scadea de la o zi la alta, astfel incat, in jurul datei de 31 decembrie vor fi medii regionale de aproximativ -4 grade ziua si -15 - -14 grade noaptea.In primele zile din ianuarie, vremea se va incalzi usor, iar pe 3 - 4 ianuarie se vor atinge, in medie, 0 grade ziua si -8 - -7 grade noaptea, pentru ca apoi, pana la sfarsitul celor doua saptamani de prognoza, un nou proces de racire sa determine scaderea temperaturii cu aproximativ 3-4 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in intervalele 26 - 29 decembrie si 2 - 8 ianuarie, iar in rest doar izolat vor fi conditii pentru precipitatii slabe, trecatoare.In prima saptamana, temperatura aerului va scadea de la aproximativ 2 grade ziua si -2 - 0 grade noaptea la maxime de -3 grade si minime de -12 - -11 grade in intervalul 30 decembrie - 1 ianuarie.Apoi temperaturile vor creste usor, spre 0 grade ziua si -5 noaptea pe 3 - 4 ianuarie, pentru ca, pana la sfarsitul celei de a doua saptamani de prognoza, o noua racire sa determine scaderea temperaturilor spre valori medii ale maximelor de -4 grade si ale minimelor de -10 grade, transmit meteorologii.Precipitatii vor fi in perioada 26-28 decembrie si 2 - 8 ianuarie, in celelalte zile probabilitatea pentru astfel de fenomene fiind redusa.In prima saptamana de prognoza, vremea se va raci de la o zi la alta. In jurul datei de 31 decembrie, se vor inregistra medii ale temperaturilor maxime de -2-0 grade, pornind de la 5-6 grade pe 27 decembrie. Apoi se va incalzi usor, urmand ca pe 2 ianuarie sa se inregistreze o medie termica diurna de 2 grade.In a doua saptamana, maximele temperaturii aerului vor scadea treptat, spre -2 grade. Pe 27 si 28 decembrie, nopatea, se vor inregistra -1 - 0 grade, iar pe 31 decembrie si spre sfarsitul intervalului, -9 - -7 grade.Precipitatii sunt asteptate intre 27 si 29 decembrie si intre 3 si 8 ianuarie. }n restul intervalului de prognoza, numai izolat si trecator pot fi precipitatii slabe, potrivit ANM.Vremea se va raci de la o zi la alta, in prima saptamana, astfel incat, in jurul datei de 31 decembrie, se vor inregistra medii ale temperaturilor maxime in jur de 0 grade si minime, in medie de -5 - -6 grade. Apoi se va incalzi usor, urmand ca pe 2 ianuarie sa se inregistreze o medie termica diurna de 5 grade si minime in jur de -2 grade.Pe parcursul celei de-a doua saptamani, valorile maxime se vor situa in jur de 3 grade, iar media celor minime va fi de -3 - -2 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in cea mai mare parte a timpului si in special in perioada 27-31 decembrie.Media regionala a temperaturilor diurne va fi pozitiva in intrevalul 26 decembrie - 8 ianuarie, cu valori cuprinse intre 6-7 grade pe 27 decembrie si 2ianuarie si 0-2 grade in intervalele 29 - 31 decembrie si 6 - 8 ianuarie.Noaptea se vor inregistra intre -2 grade pe 27 - 28 decembrie si -8 - -6 grade intre 30 decembrie si 2 ianuarie, precum si pe 7 si 8 ianuarie.Precipitatii slabe se vor semnala pe 27 si 28 decembrie, precum si intre 3 si 8 ianuarie.In primele zile, vremea va fi usor mai calda decat in mod normal in aceasta perioada a anului, cu medii ale temperaturilor maxime de 6-7 grade, intimp ce media minimelor nocturne se va situa in jurul a 0 grade.Apoi, vremea se va raci si temperaturile vor cobori spre 1-2 grade ziua si -9 - -8 grade noaptea, intre 29 si 31 decembrie. Dupa 1 ianuarie va avea loc o usoara crestere a temperaturii, media diurna urmand sa atinga 6 grade. Pe parcursul celei de a doua saptamani, vremea se va raci din nou si spre 8 ianuarie se vor consemna valori medii de 1-2 grade ziua si -7 - -6 grade noaptea.Precipitatii slabe si pe arii restranse, vor fi posibile, cel mai probabil, in perioada 27-28 decembrie si dupa 3 ianuarie, precizeaza ANM.Regimul termic va fi caracterizat prin valori exclusiv negative, atat ziua, cat si noaptea. Pe parcursul primei saptamani a intervalului de prognoza, temperatura aerului va fi in scadere pana in jurul datei de 29 decembrie, dupa care va creste treptat pana pe 1 ianuarie.Media temperaturilor maxime va scadea de la -1 grad in prima zi, spre -10 grade la mijlocul saptamanii, pentru ca apoi sa creasca catre -2 grade pe 1 ianuarie. Minimele nocturne vor avea valori medii de -4 grade pe 27 decembrie, vor scadea apoi spre -14 grade in jurul datei de 30 decembrie, iar apoi vor creste pana la -8 grade pe 2 ianuarie.In a doua saptamana valorile medii de temperatura se vor situa intre -8 - -6 grade ziua si intre -12 si -10 grade noaptea.Probabilitatea mai mare de precipitatii va fi in intervalele 26-28 decembrie si, din nou, dupa 2 ianuarie.