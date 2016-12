Cod galben de vant, vijelii si ninsoare in Muntenia, Oltenia, nord-estul si centrul tarii, pana marti dimineata

De asemenea, meteorologii au prelungit, luni, atentionarile cod galben de polei emise pentru judetele Maramures, Cluj, Bistrita-Nasaud si Mures. In zona de campie a judetului Maramures, precum si in localitatile Sighetu Marmatiei, Budesti, Calinesti, Desesti, Giulesti, Ocna Sugatag, Oncesti, Vadu Izei vor fi semnalate precipitatii mixte care determina local depunerea de polei.Aceleasi fenomene vor fi prezente, pana la ora 15:00, si in zonele de campie ale judetelor Cluj si Bistrita Nasaud.Tot pana la ora 15:00 va fi burnita cu depunere de polei in tot judetul Mures.