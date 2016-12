Prognoza meteo pentru inceputul de saptamana: Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale pentru sfarsitul lunii decembrie

Luni



Marti





In regiunile din vestul, centrul si nordul teritoriului, iar noaptea si in est, cerul va fi mai mult noros. La munte, mai ales la altitudini mari, vor predomina ninsorile, iar in Maramures, Transilvania, zona deluroasa din Banat si Crisana si local in Moldova se vor semnala precipitatii mixte. In sud si sud-est innorarile vor fi temporare si doar izolat vor fi precipitatii slabe, predominant ploi.Vor fi conditii de polei. Vantul va avea intensificari, mai ales in zona montana inalta. Temperaturile maxime se vor incadra intre -1 grad in estul Transilvaniei si 7 grade in Banat si Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse intre -4 si 3 grade.Valorile termice se vor situa peste cele normale la aceasta data. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 5 grade, iar cea minima va fi de -2...-1 grad. Cerul va fi temporar noros, iar trecator, in cursul noptii, vor fi conditii pentru precipitatii slabe mixte. Vantul va sufla in general slab.Valorile termice, in special cele diurne, se vor situa in continuare peste mediile climatologice specifice perioadei din an, astfel incat temperaturile maxime se vor incadra intre 1...2 grade in nord-vestul si centrul tarii si 10 grade in sud, iar cele minime vor fi curpinse, in general, intre -5 si 0 grade.Cerul va avea innorari in general persistente in regiunile intracarpatice, unde local si temporar se vor semnala precipitatii, mixte in cursul zilei si predominant sub forma de ninsoare noaptea, iar la munte va ninge. In restul teritoriului, cerul va fi temporar noros si, cu precadere in est si sud-est, in prima parte a zilei, vor fi precipitatii mai ales sub forma de ploaie, in timp ce spre sfarsitul intervalului in Moldova, pe arii restranse vor predomina ninsorile. Izolat vor fi conditii de polei.Vantul va avea intensificari in zonele montane, cu viteze mai mari pe creste, unde va viscoli sau spulbera zapada, dar pe arii mai restranse si la cote mai reduse si in celelalte regiuni.