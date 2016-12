Trump vrea sa isi inchida fundatia pentru a evita conflictele de interese

Aceasta este prima decizie concreta pe care presedintele-ales o anunta cu scopul de a evita confuzia intre functia prezidentiala si activitatile sale de om de afaceri.El si-a insarcinat consiliul sa faca demersurile necesare in vederea acestei dizolvari, se arata intr-un comunicat dat publicitatii sambata."Pentru a evita chiar si aparenta unui conflict de interese cu rolul meu de presedinte, am decis ca-mi voi continua angajamentul filatropic in alt mod", a anuntat Donald trump, citat in comunicat.Salutand munca "enorma" depusa in opinia sa de aceasta fundatie, presedintele-ales a declarat ca nu vrea ca "o munca buna sa fie asociata cu un posibil conflict de interese".Impactul anuntului este insa relativ, deoarece fundatia era deja inactiva de mai multe saptamani, ea facand obiectul unei interdictii care i-a fost impusa de justitia americana.La sfarsitul lui septembrie, procurorul statului New York Eric Schneiderman a ordonat Donald J. Trump Foundation sa inceteze sa mai primeasca donatii.Potrivit procurorului, fundatia nu s-a inregistrat in mod valabil la Biroul pentru activitati de caritate al statului New York si nu a depus vreodata informatii financiare - obligatorii - despre activitatea pe care o desfasoara.Gestiunea fundatiei a fost criticata in mod regulat, deoarece este suspectata ca amesteca lucrurile. Potrivit Washington Post (WP), Donald Trump a folosit-o pentru a plati amenzi impuse de justitie.Cotidianul american l-a acuzat totodata pe candidat ca a platit, in numele sau, prin aceasta fundatie, despagubiri in valoare de 258.000 de dolari in cadrul unor intelegeri amiabile, in contextul in care fundatia ar fi trebuit sa aiba doar scopuri caritative.Fundatia lui Trump este doar un dosar anex in gestionarea eventualei separari a activitatilor sale de om de afaceri de functia sa de presedinte al Statelor Unite.Dupa ce a fost ales, pe 8 noiembrie, presedinte-ales a promis sa le lase fiilor sai si unor terti gestionarea imperiului sau imobiliar, desi legea nu-l obliga la acest lucru.El a evocat o delegare a gestionarii, insa nu si-a luat vreodata vreun angajament in privinta legaturilor de capital cu diversele sale societati.Mai putin in cazul in care nu cedeaza actiunile, inchirierea Trump International Hotel - care a fost deschis in septembrie la Washington - ar putea fi in pericol.Concesiunea pe o perioada de 60 ani pe care i-a acordat-o agentia insarcinata cu patrimoniul statului federal (GSA) cu scopul de a transforma in hotel de lux si a gestiona fostul centru al Postei exclude, intr-adevar, participarea oricarui "responsabil ales".Donald Trump urma sa-si detalieze planul de dezangajare intr-o conferinta de presa anuntata la mijlocul lui decembrie, dar pe care a amanat-o pana la o data neprecizata.Dupa ce a fost ales, avertismentele s-au multiplicat pe tema conflictelor de interese intre functia sa de presedinte societatile sale, care formeaza un conglomerat opac si necotat la bursa.Considerat un adevarat maestru - cu colaborarea unor experti in fiscalitate si avocati - in arta dezmembrarilor, gestionarii datoriilor si optimizarii fiscale, Donald Trump se sprijina pe o retea de societati al caror actionariat este necunoscut.Dezvoltare imobiliara, hoteluri, cluburi de golf, agentie de modeling sau televiziune - grupul desfasoara activitati in 20 de tari, din Scotia si pana la Dubai, in Emiratele Arabe Unite. In 2014, acesta avea in total 22.000 de angajati.Un semn al faptului ca presedintele-ales nu intentioneaza sa o rupa definitiv cu afacerile este faptul ca MGM a anuntat, la inceputul lui decembrie, ca Donald Trump va ramane, dupa investire, producatorul emisiunii de televiziune "Celebrity Apprentice", in care a fost mult timp personajul central.