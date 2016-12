Giurgiu: O femeie si doua minore, transportate la spitale din Bucuresti dupa un accident rutier

"Un tanar in varsta de 20 de ani, in timp ce conducea un autoturism BMW in localitatea Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul directiei si a ajuns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu un autoturism marca Volskwagen condus de o femeie in varsta de 31 de ani din comuna Ulmi", a precizat Vasilache.In urma accidentului, femeia in varsta de 31 de ani si doua minore care se aflau in masina cu aceasta au fost ranite si transportate la spitale din Bucuresti.Potrivit dispeceratului ISU Giurgiu, la fata locului s-au deplasat o autospeciala cu apa si spuma, o ambulanta SMURD de la Detasamentul Bolintin Deal si o ambulanta de la Serviciul Judetean.Cel care a provocat accidentul a fost testat cu alcooltestul si rezultatul a fost zero, iar in cauza a fost deschis dosar penal pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa.