Pitesti: Doi copii raniti si cinci masini avariate, in urma unui accident provocat de in tanar de 23 de ani

Accidentul s-a produs in noaptea de Craciun, in municipiul Pitesti.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Arges, un tanar de 23 de ani, care conducea un autoturism Volkswagen Bora dinspre Targu din Vale catre zona Podul Viilor, a vrut sa treaca de pe banda unu pe banda a doua a sensului de mers, insa nu s-a asigurat si a lovit doua autoturisme, un BMW si un Ford Fiesta.In urma impactului dintre cele trei autoturisme, acestea au fost proiectate in alte doua autovehicule parcate pe marginea drumului.In autoturismul Ford se aflau o femeie si cele doua fiice ale sale, cu varste de 10, respectiv 13 ani, ambii copii fiind raniti.Potrivit surselor citate, fata de 13 ani are o fractura la un picior, iar sora sa a suferit mai multe contuzii. De asemenea, soferul care a provocat acidentul a fost ranit.Politistii au deschis dosar de cercetare pentru vatamare corporala din culpa.