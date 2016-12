Jaf la un magazin de bijuterii din Timisoara: a fost furat un seif in care erau bijuterii din aur si bani

Hotii au intrat pe o fereastra a unui magazin de haine second-hand, aflat chiar langa cel cu bijuterii. Apoi, ei au facut o gaura in zidul dintre cele doua magazine si au furat seiful care cantarea cel putin 500 de kilograme.Seiful ar fi fost carat peste pervazul ferestrei, in curtea din spatele imobilului, iar de acolo ar fi fost urcat intr-o masina.Angajatii magazinului de bijuterii au sunat la 112, dupa ce au observat, cand au venit la serviciu, sambata dimineata, gaura din perete si lipsa seifului.Politistii criminalisti au luat probe din cele doua magazine, pentru gasi indicii pentru prinderea hotilor.Politistii iau in considerare varianta ca jaful sa fi fost pus la cale plecand de la pont, in conditiile in care in preajma sarbatorilor in magazinul de bijuterii era multa marfa.De asemenea, politistii cred ca la jaf au participat cel putin trei persoane, avand in vedere greutatea seifului furat.Potrivit politistilor, in seif erau 1.000 de lei si o cantitate mare de bijuterii din aur si argint.Politistii fac acum cercetari si au deschis o ancheta pentru a-i gasi pe hoti.