Moscova, interesata de solutionarea conflictului inghetat din Transnistria, afirma Rogozin dupa intalnirea cu Dodon

Rogozin, reprezentantul special al presedintelui rus Vladimir Putin pentru Transnistria, a apreciat ca problemele-cheie din regiune tin de buna-starea si securitatea transnistrenilor."Eu cred ca ar fi corect ca puterea executiva a Transnistriei sa transmita ingrijorarile oamenilor de pe malul stang al Nistrului presedintelui (Republicii) Moldova", a declarat Rogozin despre rezultatul unei intalniri sambata la prima ora, la Chisinau, cu noul presedinte moldovean Igor Dodon."Noi, in Rusia vom fi multumiti de noi masuri in aceasta directie", a subliniat vicepremierul rus.Transnistria si-a proclamat unilateral independenta fata de Chisinau in 1990, insa nu este recunoscuta de comunitatea internationala si nici macar de Moscova.Un sangeros conflict armat a urmat in 1992, care s-a transformat intr-un conflict inghetat.Negocieri in vederea solutionarii acestui conflict inghetat au fost lansate in 2005, in asa-numitul format 5+2, intre R.Moldova si Transnistria, mediate de Rusia, Ucraina si OSCE si observate de UE si Statele Unite, care nu au condus la vreun rezultat si sunt blocate de mult timp. Ultima runda de negocieri a avut loc in perioada 2-3 iunie.