Ion Iliescu, prima reactie dupa inculparea in Dosarul Mineriadei: Eu nu am sa-mi reprosez nimic din nicio perioada

"Nu este prima data cand se agita chestiile astea. Ce dovezi? Dar care este problema? E o chestiune care s-a petrecut in 1990, am trecut peste ea, am avut alternative la guvernarea tarii. Vor oamenii sa..., probabil au primit ceva solicitari sa cerceteze. Sa cerceteze, care este problema? Voi fi chemat, voi dialoga, voi raspunde, care este problema? Nu este nicio problema. Eu stiu care este ratiunea redeschiderii discutiei, ca este o treaba care s-a petrecut acum douazeci si sapte de ani, dar ma rog. Probabil au primit sesizari, oamenii sunt datori sa cerceteze, sa duca lucrurile pana la capat", a declarat Ion Iliescu.Intrebat de Digi24 daca are ceva sa isi reproseze din acea perioada, Iliescu a raspuns: "eu nu am sa-mi reprosez nimic din nicio perioada".Parchetul Militar a anuntat vineri punerea in miscare a actiunii penale in dosarul Mineriadei pentru crime impotriva umanitatii impotriva lui Ion Iliescu, Virgil Magureanu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Miron Cozma si Adrian Sarbu.Potrivit procurorilor, in perioada 11 - 15 iunie, inculpatii "au decis, organizat si coordonat un atac generalizat si sistematic, lansat impotriva unei populatii civile, respectiv impotriva manifestantilor din Piata Universitatii din Bucuresti, precum si a populatiei municipiului Bucuresti".In acest atac, afirma procurorii militari, au fost implicate forte armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, precum si peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii.