IGPF: Zece cetateni irakieni, depistati la frontiera cu Bulgaria

Cei zece cetateni irakieni au fost predati, sambata dimineata, autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii cercetarilor.Potrivit unui comunicat transmis de IGPF, o patrula mixta formata din politisti de frontiera din cadrul Sectorul PF Negru Voda si lucratori din cadrul Politiei Orasului Negru-Voda a depistat vineri, in apropierea localitatii de frontiera Darabani, mai multe persoane care se deplasau pe jos, dinspre Bulgaria spre Romania.Persoanele in cauza au fost conduse la sediul SPF Negru Voda pentru continuarea cercetarilor.In cadrul primelor verificari, persoanele in cauza au declarat ca sunt cetateni irakieni, cu varste cuprinse intre 12 si 50 de ani, si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei. Asupra acestora au fost descoperite documente prin care solicitasera azil in Bulgaria.Conform sursei citate, au fost intocmite actele premergatoare inceperii urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de intrare in tara prin trecerea frauduloasa a frontierei de stat, fapta prevazuta si sanctionata de Codul Penal, iar cei zece cetateni irakieni au fost predati autoritatilor bulgare sambata dimineata, in baza protocolului romano-bulgar, in vederea continuarii cercetarilor.