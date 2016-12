Ministerului Transporturilor vrea sa cumpere trei nave noi in valoare de 20 milioane euro pentru ARSVOM

ARSVOM este o institutie care se ocupa cu salvarea si cautarea oamenilor pe mare in situatii extreme, dar si in interventii de depoluare.Agentia a inaintat ministerului doua note de fundamentare referitoare la necesitatea achizitiei a trei nave noi pentru interventii.Doua dintre nave sunt de tip SAR (Search and Rescue - cautare si salvare) si vor fi folosite pentru operatiuni de cautare si salvare in cazul unor accidente navale sau pe platformele petroliere.Achizitia celor nave ar putea costa bugetul 50,6 milioane lei (11,2 milioane euro), cu TVA, si sunt necesare, potrivit ARSVOM, pentru a raspunde cerintelor Uniunii Europene in materie de siguranta maritima.A treia nava este specializata pe operatiuni de depoluare si are un pret estimat la 41,35 milioane lei (9,1 milioane euro). ARSVOM justifica achizitia sustinand ca, in prezent, cu dotarile existente, agentia poate intreprinde activitati de depoluare doar in cazul unor deversari minore."In cazul unor deversari majore, infrastructura ARSVOM este depasita de situatie si exista riscul de a nu putea duce la bun sfarsit o astfel de interventie. De aceea, este necesara dotarea ARSVOM cu o nava specializata care sa acopere eficient etapele de colectare si transport a reziduurilor si care sa joace rolul de centru de comanda in timpul interventiei", se arata in nota de motivare.ARSVOM are in dotare un parc de 12 nave: un remorcher maritim multifunctional, trei nave SAR, cinci salupe de asistenta si trei salupe de interventie pentru lansarea si manevrarea barajului antipoluant.Cele trei salupe de interventie, construite in anul 2002, sunt utilizate la actiunile de depoluare pentru desfasurarea barajului antipoluant, acestea neavand capacitati de colectare si depozitare a reziduurilor de hidrocarburi."In anul 2001, prin finantare PHARE, ARSVOM a achizitionat urmatoarele echipamente de depoluare: baraje antipoluare tip cortina (1.700 m pentru mare si 1.000 m pentru port), baraje antipoluare gonflabile (3.300 m pentru mare si 2.000 m pentru port), 7 pompe de recuperare a hidrocarburilor (5 bucati cu capacitate de 20 metri cubi pe ora (m3/h) si 2 bucati cu capacitate de 130 m3/h), 10 bucati tancuri portabile pentru depozitarea temporara a hidrocarburilor recuperate cu o capacitate de 25 metri cubi fiecare", se arata in nota de fundamentare.