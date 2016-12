Principesa Margareta: Regele Mihai se simte mai bine, nu sufera, intreaba de tara, ii trimitem poze

Alteta Sa Regala Principesa Mostenitoare Margareta, Custodele Coroanei, a anuntat, vineri, la Castelul Regal de la Savarsin, unde prezenta Familiei Regale de Craciun este o traditie, ca "Regele Mihai se simte mai bine, nu sufera"."Este mai linistit acum si se simte putin mai bine, nu sufera, este foarte bine ingrijit. Noi o sa mergem acolo (in Elvetia n.r) imediat dupa Craciun, cu masina cu sotul meu, si sa stam pentru intai ianuarie cu Regele", a declarat presei Principesa Mostenitoare Margareta.Mai mult, Regele Mihai intreaba mereu despre tara. "Tot timpul (intreaba - n.r.), noi ii trimitem poze in fiecare zi, cu ce facem astazi, trimitem si cu curcanul ( pentru masa de Craciun - n.r.) pe care il facem trimitem poze e normal", a mai declarat Principesa Mostenitoare Margareta.Regele a ramas in Elvetia de Craciun, iar de Anul Nou Principesa Margareta, Principele Radu si Principesa Maria vor merge sa fie alaturi de rege. Intrebata daca a trimis deja un cadou de Craciun pentru Regele Mihai, Principesa Margareta a spus ca "nu inca"."Nu prea stim, eu cred ca o sa pregatim ceva aici cu Viorica (bucatareasa Familiei Regale de la Castelul din Savarsin - n.r), ceva de mancat, ceva bun din Romania, care sa poata fi luat cu noi in masina. (Ca sa-i aminteasca de Savarsin - n.r) da, are nevoie", a mai declarat Principesa Mostenitoare Margareta.Sambata, 24 decembrie, la ora 10.00, Alteta Sa Regala Principesa Mostenitoare Margareta, Custodele Coroanei transmite Mesajul de Craciun 2016. Mesajul va fi transmis in format electronic, scris, intregii prese. Este primul mesaj de Cracin transmis de catre Principesa Margareta. Pana in 2015, mesajul era transmis de catre Majestatea Sa Regele Mihai.