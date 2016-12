Teodor Maries, dupa inculparile in dosarul Mineriadei: Nu e meritul procurorilor care lucreaza acum in dosar

"Nu este meritul sau munca echipei de procurori de la Sectia Parchetelor Militare care are in acest moment dosarul Mineriadei. Este munca pe care au depus-o generalul Dan Voinea si procurorul militar Vasile Doana, este munca depusa in perioada 2005-2007, dupa ce Asociatia 21 Decembrie a depus o plangere penala si a oprit prescrierea, pentru ca la 15 ani de atunci se prescriau crimele din iunie 1990. Prin mobilul dosarului Revolutiei am depus si un dosar al Mineriadei, pentru ca nicio organizatie si nicio persoana nu si-a asumat acest lucru si atunci am fost nevoiti sa o facem, avand in vedere ca Asociatia "21 Decembrie" este participanta in Piata Universitatii in 13 iunie. Am oprit prescrirea atunci si tot ce au muncit procurorii militari pana in 2007 cand li s-a luat dosarul, practic acestea sunt probe adunate, probe pe care le-am depus la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care a dat verdictul de crima impotriva umanitatii in perioada respectiva", a declarat Teodor Maries.Presedintele Asociatiei "21 Decembrie" a adaugat ca nu este surprins de evolutia dosarului si este de parere ca cei care au iesit in strada la data de 13 iunie 1990 sunt eroi, desi multi dintre ei acum nu mai sunt in viata."Incadrarea o au, faptasii exista, vad ca i-au si indicat, in sfarsit i-au pus sub urmarire, victimele, din pacate, multi dintre noi, au disparut, dar inca sunt la nivelul de sute de oameni care au avut de suferit. Nu stiu cati dintre noi au disparut in ultimii 27 de ani, nu mai vorbesc de urmasii celor care au fost eroi. Parerea mea este ca cei care au iesit in strada in 13 iunie si s-au luptat cu fortele de represiune sunt eroi", a spus Maries.Procurorul militar Marian Lazar, de la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a anuntat, vineri, ca in dosarul cunoscut sub numele de "Mineriada 13 - 15 iunie 1990", prin ordonanta din 23 decembrie 2016, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale, pentru infractiuni contra umanitatii, fata de inculpatii Ion Iliescu, la data faptelor presedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala si presedinte al Romaniei, Petre Roman, fost premier, Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru, Virgil Magureanu, fost director al Serviciului Roman de Informatii, Nicolae Dumitru, fost prim-vicepresedinte al Frontului Salvarii Nationale si Mugurel Cristian Florescu, general in rezerva, fost adjunct al procurorului general al Romaniei si sef al Directiei Procuraturilor Militare.Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca, in perioada 11 - 15 iunie 1990, inculpatii au decis, organizat si coordonat un atac generalizat si sistematic, lansat impotriva unei populatii civile, respectiv impotriva manifestantilor din Piata Universitatii din Bucuresti, precum si a populatiei municipiului Bucuresti, atac in care au implicat participarea fortelor armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, precum si a unui numar de peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii.In urma atacului au fost ucise prin impuscare patru persoane si au fost ranite prin impuscare alte trei, "fapte ce constituie sapte acte materiale ale infractiunii", a mai spus procurorul Marian Lazar.De asemenea, 1.269 de persoane au suferit vatamari ale integritatii fizice sau psihice, iar 1.242 au fost private de dreptul fundamental la libertate, pe motive de ordin politic, "fapte ce constituie tot atatea acte materiale ale infractiunii".In dosarul Mineriadei a fost pusa in miscarea actiunea penala, pentru infractiuni contra umanitatii, si fata de amiralul in rezerva Emil "Cico" Dumitrescu, la data savarsirii faptelor membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala si sef al Directiei Generale de Cultura, Presa si Sport din cadrul Ministerului de Interne, Cazimir Ionescu, fost vicepresedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala, Adrian Sarbu, fost sef de cabinet si consilier al primului ministru in iunie 1990, Miron Cozma, fost presedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere "Valea Jiului".De asemenea, au fost pusi sub acuzare Matei Drella, la data savarsirii faptelor lider de sindicat la Exploatarea Miniera Barbateni, Cornel Burlec Plaies, fost ministru adjunct la Ministerul Minelor, generalul in rezerva Vasile Dobrinoiu, fost comandant al Scolii Militare Superioare de Ofiteri a Ministerului de Interne, generalul (r.) Petre Petre, fost comandant al Unitatii Militare 0575 Magurele, apartinand Ministerului de Interne.In aceeasi cauza, procurorii militari efectueaza in continuare urmarirea penala fata de alti 18 suspecti, tot pentru infractiuni de crime impotriva umanitatii.