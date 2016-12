Prognoza meteo de Craciun, in tara si in Capitala

, cerul va avea innorari in majoritatea zonelor. Vor fi precipitatii slabe, pe parcursul zilei, izolat sub forma de burnita sau fulguiala, informeaza ANM, citata de Mediafax. Seara si noaptea, local predominant sub forma de ninsoare in regiunile vestice, nordice si centrale, dar si in zona montana. Vor fi conditii de polei.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari mai ales in a doua parte a intervalului, la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -4 si 7 grade, iar cele minime intre -11 si 0 grade. Mai ales dimineata si noaptea, in zonele joase, pe arii restranse va fi ceata., cerul va avea innorari, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 4...5 grade, iar cea minima de -7...-5 grade. Dimineata si noaptea vor fi conditii de ceata., in vestul, nordul si centrul tarii, cerul va fi mai mult noros si vor cadea precipitatii, mai ales sub forma de ninsoare in Transilvania, Maramures si la munte si mixte in Crisana, Banat si jumatatea de nord a Moldovei. In restul teritoriului, innorarile vor fi temporare si precipitatii slabe, indeosebi sub forma de ploaie, vor fi doar pe arii restranse. Izolat se va forma polei.Vantul va avea intensificari indeosebi la munte, cu viteze mai mari pe creste. Din punct de vedere termic, vremea se va incalzi astfel incat, temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 1 si 7 grade, iar cele minime intre -5 si 1 grad. Pe spatii mici, mai ales dimineata, va fi ceata.