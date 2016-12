Segregarea elevilor in functie de criteriul dizabilitatii sau statutul socio-economic al parintilor - interzisa in scoli

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, citat de Agerpres, au fost emise un ordin de ministru care adopta planul de actiune privind desegregarea scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant preuniversitar si un ordin-cadru pentru interzicerea segregarii scolare.Ordinul de ministru privind interzicerea oricarei forme de segregare in scolile din Romania stipuleaza, pe langa criteriul etnic deja existent, si criteriul dizabilitatii sau cerintelor educationale speciale, statutul socio-economic al parintilor/familiilor, mediul de rezidenta si performantele scolare ale beneficiarilor primari ai educatiei.In acest sens, este interzisa separarea fizica a scolarilor care provin din familii cu acelasi nivel socio-economic in grupe/clase/cladiri/ultimele doua banci/alte facilitati din invatamantul de masa, astfel incat procentul acestora sa devina disproportionat in raport cu majoritatea, a informat sursa citata."Cred sincer ca scoala trebuie sa fie spatiul care ofera fiecarui copil, indiferent de rasa, etnie, sex sau conditie sociala, sansa unei dezvoltari armonioase. In acest sens am adoptat un plan de masuri coerent, care vine cu obiective clare de imbunatatire a cadrului legislativ privind desegregarea scolara. Ne-am propus, apoi, colectarea de date statistice si realizarea unei harti a segregarii scolare pentru interventie imediata, formarea cadrelor didactice in spiritul unei scoli incluzive sau programe de educatie parentala. In paralel, prin ordinul de redefinire a segregarii scolare, am interzis orice forma de segregare in scolile din Romania, atat pe criteriul etnic, dar si pe cel al dizabilitatii sau cerintelor educationale speciale, al statutului socio-economic al parintilor/familiilor, al mediului de rezidenta si al performantelor scolare ale elevilor. Un lucru e mai important decat aceste normative: efortul fiecaruia dintre noi, adultii, de a face ca lucrurile sa se intample zi de zi", a declarat ministrul Educatiei, Mircea Dumitru.Harta segregarii ar urma sa fie elaborata pe baza colectarii de date din toate unitatile de invatamant preuniversitar. De asemenea, sunt prevazute actiuni pentru consolidarea parteneriatului scoala-parinti si programe de educatie parentala, precum si masuri care vor contribui la promovarea diversitatii si a incluziunii in sistemul national de educatie.Totodata, inspectoratele scolare judetene/ISMB si comisiile scolare pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii vor monitoriza sistematic, anual, toate formele de segregare scolara (pe toate criteriile) in toate unitatile de invatamant preuniversitar.Datele vor fi colectate pe baza tuturor indicatorilor stabiliti de metodologiile de monitorizare a segregarii scolare, centralizate la nivelul judetului/Municipiului Bucuresti si ulterior raportate Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala. De asemenea, inspectoratele scolare vor verifica daca dispunerea elevilor in grupele/clasele de inceput de nivel de studii (grupa de ante-prescolari sau prescolari, clasa pregatitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a) respecta diversitatea sociala, etnica, culturala etc. a circumscriptiei scolare.In momentul in care identifica o forma de segregare scolara, unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia sa adopte si sa implementeze masurile de remediere aferente. Totodata, ARACIP va evalua, cu prioritate, in timpul vizitelor efectuate in vederea acreditarii si evaluarii externe periodice, respectarea prevederilor privind interzicerea segregarii scolare.Implementarea planului de actiune va fi coordonata de Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala, organism in subordinea MENCS, constituit din specialisti din minister, mediul academic, organizatii neguvernamentale si alte institutii relevante. Termenele de realizare/implementare a acestor obiective sunt fixate in intervalul ianuarie - septembrie 2017.