Miron Cozma: Din pacate este o ultima refulare a guvernului care pleaca, impotriva sistemului PSD, luand-o de la origini cu Ion Iliescu. Sper ca justitia sa pedepseasca vinovatii

"In primul rand, am sa incep cu un paradox chiar daca, culmea ironiei, sunt si eu inculpat acolo, bineinteles ca se va dovedi, pana la urma ca e de-a dreptul o stupizenie, cum sa ma faci pe mine inculpat in dosarul iunie '90 cand eu sunt victima la CEDO, impreunca cu Doru Maries?! Dar revenind, sunt fericit ca in sfarsit se reuseste ca responsabilii directi, adica presedintele tovarasul Ion Iliescu, prim-ministrul Petre Roman si toti ceilalti membri ai Guvernului care au omorat oameni in Piata Universitatii, sunt inculpati si asta, intr-adevar, este o realizare a justitiei cu toate ca am o intrebare retorica: de ce pana acum Ion Iliescu nu a facut puscarie pentru crimele de la Revolutie si pentru crimele din Piata Universitatii, impreuna cu toti acolitii lui?", a afirmat Miron Cozma.Cozma sustine ca punerea sub inculpare in dosarul Mineriadei a fostului presedinte Ion Iliescu si a fostului premier Petre Roman, intre altii, este o "ultima refulare a guvernului care pleaca, impotriva sistemului PSD."Din pacate este o ultima refulare, nu este ceea ce normal se crede, este o ultima refulare a guvernului care pleaca, impotriva sistemului PSD, luand-o de la origini cu Ion Iliescu. Este o razbunare a lor, dar sper ca totusi justitia sa pedepseasca vinovatii, sa fie cea corecta care sa pedepseasca vinovati pentru crimele de acolo", a mai spus fostul lider al minerilor.Miron Cozma a precizat ca in 13 iunie 1990 minerii nu se aflau la Bucuresti."In alta ordine de idei, pe 13 iunie minerii nu au fost in Bucuresti si subliniez un lucru pe care presa l-a mediatizat foarte mult. aduceti-va aminte, pe 13 iunie inginerul Manucu de la Regionala CFR Craiova, decupla curentul la Craiova si minerii pe care ii asteptau tovarasul Iliescu si tovarasul Roman sa ajunga pe 13 iunie, au ajuns pe 14. Pai atunci cine i-a omorat pe aia in Piata Universitatii pe 14 iunie? Pentru ca atunci au fost crime", a mai spus Cozma.Procurorii militari din Parchetul instantei supreme i-au pus sub inculpare in dosarul Mineriadei pe fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul director al SRI Virgil Magureanu si fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, pentru infractiuni contra umanitatii, respectiv pentru reprimarea violenta a manifestatiei din Piata Universitatii, din 13-15 iunie 1990, soldata cu decesul a patru persoane, ranirea prin impuscare a altor trei, precum si vatamarea corporala si lipsirea de libertate a aproximativ 1.000 de persoane.In dosarul Mineriadei a fost pusa in miscarea actiunea penala, pentru infractiuni contra umanitatii, si fata de amiralul in rezerva Emil Dumitrecu, la data savarsirii faptelor membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala si sef al Directiei Generale de Cultura, Presa si Sport din cadrul Ministerului de Interne, Cazemir Benedict Ionescu, fost vicepresedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala, Adrian Sarbu, fost sef de cabinet si consilier al primului ministru in iunie 1990, Miron Cozma, fost presedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere "Valea Jiului".De asemenea, au fost pusi sub acuzare Matei Drella, la data savarsirii faptelor lider de sindicat la Exploatarea Miniera Barbateni, Cornel Burlec Plaies, fost ministru adjunct la Ministerul Minelor, generalul in rezerva Vasile Dobrinoiu, fost comandant al Scolii Militare Superioare de Ofiteri a Ministerului de Interne, generalul (r.) Petre Petre, fost comandant al Unitatii Militare 0575 Magurele, apartinand Ministerului de Interne.Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca, in perioada 11 - 15 iunie 1990, inculpatii au decis, organizat si coordonat un atac generalizat si sistematic, lansat impotriva unei populatii civile, respectiv impotriva manifestantilor din Piata Universitatii din Bucuresti, precum si a populatiei municipiului Bucuresti, atac in care au implicat participarea fortelor armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, precum si a unui numar de peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii.Lider al demonstratiei studentesti din Piata Universitatii din iunie 1990, Marian Munteanu a fost arestat in 13 iunie 1990, eliberat dupa-amiaza si apoi sechestrat si batut cu brutalitate in 14 iunie, in sediul Universitatii de catre mineri. A fost transportat in stare grava la spital (moarte clinica), iar dupa numai 4 zile a fost din nou arestat si detinut la penitenciarul Jilava. A fost eliberat dupa doua luni de detentie, in urma presiunilor nationale si internationale, iar in tara, pentru eliberarea sa au demonstrat pasnic sute de mii de oameni in Bucuresti ("marsul alb" din 13 iulie 1990) si principalele orase ale tarii.