Avocatul Poporului s-a autosesizat in cazul fetitei din Barlad care a murit dupa ce medicii ar fi refuzat sa o interneze

"Sesizarea din oficiu si ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 49 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si protectia copiilor si a tinerilor", afirma sursa citata.Conducerea Spitalului de Urgenta din Barlad a declansat, joi, o ancheta interna in cazul unui fetite de 11 ani, dintr-un centru de plasament , care a murit la o ora dupa ce medicii au refuzat sa o interneze invocand o procedura, respectiv ca nu trecusera 24 de ore de cand fusese externata, anunta News.ro.O fetita de 11 ani dintr-un centru pentru copii cu dizabilitati din judetul Vaslui a murit, la inceputul acestei saptamani, la mai putin de o ora de la refuzul cadrelor medicale de la Spitalul de Urgenta Barlad de a o interna.Reprezentantii Centrului de Primire in Regim de Urgenta a Copilului Abuzat, Neglijat si Exploatat (CPRUANE) Barlad sustin ca medicii i-au facut copilei un calmant si apoi au trimis-o in centrul rezidential pe motiv ca nu trecusera 24 de ore de la ultima externare. Cu numeroase afectiuni medicale, respectiv tetrapareza spastica, sindrom epileptic, convulsii, marasm nutritional si deficienta mentala, fetita fusese internata anterior, timp de o saptamana, in aceeasi unitate spitaliceasca, cadrele medicale luand decizia de a o externa dupa ameliorarea starii de sanatate.