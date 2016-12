VIDEO Un avion cu 118 oameni la bord a fost deturnat in Libia si dus in Malta. Atacatorii, care ar fi fost dotati cu grenade, s-au predat. Toti pasagerii au fost eliberati

Malta state TV says two hijackers on Afriqiyah Airways plane have hand grenades and threatening to blow up aircraft https://t.co/eeZL9IxDHn — Sky News (@SkyNews) December 23, 2016

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Armele folosite de agresori pentru a deturna avionul erau niste replici, potrivit analizei preliminare efectuate de expertii criminalisti, a anuntat premierul maltez Joseph Muscat pe contul sau de Twitter.Cei doi atacatori s-au predat, au fost perchezitionati si retinuti - premierul MuscatAnterior, unul dintre atacatori a declarat Libyan TV prin telefon ca este liderul unui partid pro Muammar Gaddafi. Barbatul care s-a prezentat drept Moussa Shaha a spus ca este conducatorul Al-Fateh Al-Jadeed, adica Noul Al-Fateh.Al-Fateh este numele dat de Gaddafi lunii septembrie, luna in care a reusit in 1969 lovitura de stat, iar cuvantul a ajuns sa semnifice venirea sa la putere.Un parlamentar libian care a vorbit cu un pasager spune ca barbatii care au deturnat avionul cer infiintarea un partid pro-Gaddafi.Potrivit Malta Today, toti pasagerii au fost eliberati. Surse ale publicatiei citate au spus ca cei doi atacatori au solicitat azil in Malta.Acestia ar fi membri ai unui grup pro-Gaddafi denumit al-Fateh al-Gadida, al carui nume este inspirat de revolutia din 1969 care l-a adus pe Gaddafi (mort din 2011) la putere in LIbiaPremierul din Malta a scris pe Twitter ca sunt eliberati si membri ai echipajului. Cei doi care au deturnat aeronava si unii membri ai echipajului inca sunt in avion.Alti 44 de pasageri sunt eliberati afirma premierul maltez Muscat.Potrivit unui parlamentar libian care a vorbit cu un pasager, cei doi atacatori au grenade, dar nu este clar care le sunt revendicarile.Un grup de pasageri, constituit din femei si copii este eliberat in aceste momente. Premierul maltez Muscat spune ca este vorba de 25 de persoane.Unele articole din presa malteza vorbesc despre mai multi atacatoriTripoli confirma deturnarea avionului"Pirati" au deturnat un avion de linie al companiei libiene Afriqiyah Airways spre aeroportul La Valetta din Malte, a declarat pentru AFP o sursa din guvernul de uniune nationala (GNA) din Tripoli.Times of Malta scrie ca aeronava este inconjurata de soldati de la distanta.Aeroportul a informat ca toate zborurile au fost anulate sau redirectionate. Pe pista se mai afla avioane Ryanair si Lufthansa.La trei sferturi de ora dupa aterizarea in Malta, motoarele aeronavei deturnate inca erau tinute pornite.Potrivit sursei citate, unul dintre atacatorii de la bord spune ca are o grenada. Acesta pretinde ca este pro-Gaddafi si afirma ca este dispus sa lase pasagerii sa plece nu si membrii echipajului - daca i se indeplinesc revendicarile. La acest moment nu se stie care sunt cererile lui.Avionul Airbus 320 efectua in Libia o cursa Sebha-Tripoli pentru Afriqiyah Airways, potrivit Times of Malta.Premierul maltez Joseph Muscat a scris pe Twitter ca a fost informat despre situatie si ca serviciile de urgenta si de securitate sunt pregatite sa intervina.Malta, o mica insula in Marea Mediterana, este la circa 500 kilometri de coasta libiana.