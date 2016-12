Batranul care a mers joi la DNA Ploiesti inarmat cu trei cutite si un pistol cu bile a fost internat la Psihiatrie 

Este pentru a patra oara cand barbatul este internat in ultimele doua saptamani. Bucuresteanul in varsta de 69 de ani care joi a mers la sediul DNA Ploiesti pentru a depune o reclamatie, avand asupra sa trei cutite si un pistol cu bile, a fost audiat, iar in prezent este internat la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, au declarat reprezentanti ai Politiei Judetene Prahova.Batranul, care sufera de Alzheimer si dementa, a mai fost internat de alte trei ori la psihiatrie in ultimele doua saptamani, au precizat sursele citate.Barbatul s-a prezentat joi la sediul in care isi desfasoara activitatea DNA Ploiesti si Parchetul Militar Ploiesti, avand asupra sa un pistol airsoft de 6 milimetri, incarcat cu patru bile, un cutit de vanatoare cu lama de 18 centimetri si doua pumnale artizanale ascutite, unul cu lama de 20 de centimetri si altul cu lama de 25 de centimetri.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, "la solicitarea jandarmului ce face accesul in cladire de a relata motivul pentru care poarta aceste arme cu dumnealui, acesta a declarat ca este fost militar de profesie si ca nu doreste sa atace pe nimeni".Batranul i-a mai spus jandarmului de la postul de control aflat la intrarea in cladirea in care se afla DNA Ploiesti ca vrea sa intre in audienta la procurorul de serviciu pentru a reclama un furt de pe o proprietate din comuna prahoveana Maneciu.Barbatul, cunoscut ca suferind de boli psihice, era plecat de luni de la domiciliul sau din Bucuresti, iar familia anuntase joi dimineata disparitia sa.