UPDATE Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a traversat vineri de doua ori spatiul aerian al Romaniei, desi este pe lista de sanctiuni a UE / MAE: Sanctiunile nu se aplica si la cursele regulate 

Pentru ca nu a putut ateriza in capitala Republicii Moldova, aeronava s-a dus la Budapesta, trecand din nou peste teriroriul romanesc.Rogozin a fost invitat la ceremonia de investire a presedintelui Igor Dodon de Administratia Prezidentiala de la Chisinau. El nu putea ajunge la Chisinau pe ruta cea mai scurta, via Ucraina, pentru ca autoritatile ucrainene au interzis accesul aeronavelor Aeroflot in propriul spatiu aerian ca urmare a anexarii ilegale a Crimeii de catre Rusia.Pe lista invitatilor la preluarea mandatului de catre Dodon ar urma sa se mai afle vicepremierul ungur, Zsolt Semjen, si vicepremierul belorus Mihail Rusii, potrivit unui lider al Partidului Socialist (condus pana acum de Dodon), citat de Europa Libera.Sanctiunile au fost impuse in martie 2014, iar Dmitri Rogozin a fost inclus pe lista cetatenilor rusi supusi sanctiunilor in luna mai 2014. "Toate aceste sanctiuni nu valoreaza nici macar cat o singura farama de nisip din terenul Crimeei, care a revenit la Rusia", a reactionat la acel moment Rogozin, intr-un mesaj pe contul sau de Twitter."Totusi, indiferent de sanctiuni, am ajuns in UE. Atunci cand vremea se va imbunatati, vom zbura la Chisinau pentru a ne intalni cu presedintele MD Dodon", a scris pe Rogozin pe Twitter, potrivit News.ro.MAE precizeaza ca sanctiunile nu interzic survolul in avioane care efectueaza curse regulate."Regimul sanctionator instituit la nivelul UE prin Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei nu interzice survolul prin spatiul aerian al statelor membre UE al persoanelor care figureaza pe lista de sanctiuni, care calatoresc la bordul unor aeronave care efectueaza zboruri regulate. Instituirea unei astfel de sanctiuni ar fi contrara dreptului international public, in mod deosebit dispozitiilor Conventiei privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago, la 7 decembrie 1944. Pe cale de consecinta, in situatia semnalata nu se aplica regimul de sanctiuni instituit la nivelul UE, cursa AEROFLOT fiind o cursa civila, regulata", precizeaza ministerul de externeAvionul in care se afla Rogozin a ajuns la Budapesta.Si aeronava care il transporta pe vicepremierul maghiar la Chisinau s-a intors la Budapesta din cauza cetii din capitala Moldovei (surse)HotNews.ro a cerut autoritatilor sa precizeze daca aeronava Aeroflot a primit permisiunea de a survola spatiul aerian al Romaniei. Vom reveni cu amanunteOficial: Din cauza cetii, aeronava lui Rogozin se indreapta spre Aeroportul din Budapesta, au transmis pentru HotNews.ro oficialii Aeroportului din Chisinau.Cursa Aeroflot nu a putut ateriza la Chisinau si a reintrat in spatiul aerian al Romaniei. Nu e clar daca va ateriza la Bucuresti sau pe alt aeroportCursa nu poate ateriza pe Aeroportul Chisinau din cauza cetii, au declarat pentru HotNews.ro reprezentantii Aeroportului Chisinau. Pe FlightRadar se poate observa ca avionul face manevre deasupra Chisinaului, nu e clar spre ce destinatie se va indreptaRogozin a confirmat traversarea spatiului aerian al Romaniei printr-o postare pe Twitter: "In drum spre Chisinau am inconjurat Ucraina prin Belarus, Polonia, Slovacia, Ungaria si Romania. Pentru ca nu fiecare avion poate zbura pana la mijlocul Niprului".