Judecarea contestatiei DNA la decizia prin care Ghita poate parasi tara mutata de pe 30 pe 5 ianuarie

ICCJ a hotarat, la solicitarea DNA, preschimbarea termenului la care se va judeca contestatia declarata de procurori impotriva deciziei initiale a instantei supreme de a ridica interdictia de parasire a Romaniei pentru Sebastian Ghita, in dosarul in care este judecat pentru dare de mita, santaj, cumparare de influenta, folosire de informatii nedestinate publicitatii si conducerea unui vehicul fara permis.Astfel, potrivit hotararii de vineri, contestatia se va judeca pe 5 ianuarie 2017 si nu pe 30 ianuarie cum fusese stabilit joi.Pe 16 decembrie, ICCJ a admis solicitarea fostului deputat de ridicare a interdictiei de parasire a tarii "fara incuviintarea organului competent", in dosarul in care este judecata alaturi de fostii sefi ai Parchetului Curtii de Apel Ploiesti Aurelian Mihaila si Liviu Tudose, fostul sef al Directiei Generale Anticoruptie Prahova, Constantin Isps, si Viorel Dosarul, fost sef al Politiei Judetene Prahova., 19 decembrie, cand acesta s-a prezentat la sediul IPJ Prahova pentru masura controlului judiciar, potrivit unui comunicat remis joi de Politia Romana.Fostul deputat a fost citat miercuri, la ora 12, de procurorii DNA Ploiesti, in dosarul Ponta - Blair in care este acuzat de spalare de bani. Sebastian Ghita nu s-a prezentat, in fata procurorilor ajungand doar avocatii sai.Ministrul de Interne, Dragos Tudorache, a solicitat, de urgenta, sefului Politiei Romane, efectuarea unei anchete interne cu privire la modul in care au actionat politistii in cazul disparitiei fostului deputat Sebastian Ghita, urmand a fi dispuse masuri in consecinta, anunta IGPR.Politia Romana sustine ca s-a solicitat sprijin si Politiei de Frontiera, ca au fost facute verificari la punctele de trecere a granitei si ca, "pana in prezent, nu au fost identificate date care sa confirme iesirea din tara".Din comunicat reiese ca Sebastian Ghita se afla sub supravegherea Directiei Operatiuni Speciale(DOS) de luni, 19 decembrie, din dispozitia DNA Ploiesti, dar, sustine Politia Romana, ordonanta procurorilor "nu a presupus un control in trafic sau limitarea libertatii inculpatului".