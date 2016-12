Accident cu un mort si doi raniti pe A2 dupa ce un autoturism a lovit o masina care imprastia material antiderapant / Circulatia pe sensul spre Constanta a fost reluata

Traficul rutier a fost reluat, in jurul orei 11,30, pe autostrada A2, pe sensul de mers spre Constanta, dupa ce a fost blocat vineri dimineata circa trei oreUna dintre cele trei persoane ranite a murit. Potrivit echipajelor medicale care au intervenit la locul accidentului, persoana ranita mai grav in accidentul de pe A2 a intrat in stop cardio-respirator si a murit. La aceasta ora, traficul este in continuare oprit pe Autostrada Soarelui, din cauza acestui accident, fiind deviat pe ruta DN3A Lehliu-Gara - Drajna.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, vineri dimineata, traficul rutier este oprit pe autostrada A2, pe sensul de mers Bucuresti - Constanta, pe tronsonul Lehliu-Gara - Drajna, la kilometrul 82, din cauza unui accident.Comisarul-sef Paul Ulieru de la Centrul Infotrafic a declarat pentru ca un autoturism a lovit o autoutilitara care circula pe banda de urgenta si imprastia material antideranpant, avand in functiune semnalele luminoase.Ulterior, autoturismul respectiv a fost acrosat de o alta masina. In urma impactului, trei persoane au fost ranite.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Calarasi, Stefan Ovidiu Tataranu, a declarat ca una dintre persoanele ranite a ramas incarcerata, fiind scoasa din masina de catre pompieri. Aceasta este inconstienta.In zona producerii accidentului este ceata, vizibilitatea fiind de aproximativ 100 de metri.