Cel mai mare fond speculativ din lume isi va inlocui sefii cu un software, dezvoltat de cel care a realizat si supercomputerul Watson

Bridgewater Associates are o echipa de specialisti IT care lucreaza la proiect la solicitarea fondatorului, miliardarul Ray Dalio, care vrea se asigure ca firma va functiona potrivit viziunii sale chiar si cand nu este acolo, potrivit Wall Street Journal."Rolul oamenilor care raman in firma nu va fi sa ia decizii individuale, ci sa realizeze criteriile dupa care sistemul ia decizii, intervenind cand ceva nu functioneaza", potrivit WSJ, care a discutat cu cinci fosti si actuali angajati.Firma, care suprevegheaza investitii de 160 miliarde de dolari, a constituit o echipa de programatori specializati in analitica si inteligenta artificiala, numita Laboratorul de Inteligenta Sistematizata, in prima parte a anului 2015.Liderul unitatii este David Ferrucci, care anterior a condus la IBM dezvoltarea supercomputerului Watson, care a castigat in 2011 emisiunea concurs "Jeopardy!”. Printre alte utilizari ale lui Watson se numara luarea de decizii privind tratarea cazurilor de cancer la plamani intr-un spital din New York.Compania foloseste deja intensiv sisteme de date, sedintele fiind inregistrate iar angajatii trebuind sa-si dea reciproc note in cadrul unui sistem de rating denumit “puncte”.Laboratorul de de Inteligenta sistematizata a dezvoltat un program care incorporeaza aceste note ca pe un cartonas de baseball, care arata punctele forte si cele slabe ale angajatilor.Alta aplicatie, supranumita “Contractul”, obliga angajatii sa-si stabileasca tinte de atins si apoi urmareste cat de eficient ajung la ele.Aceste instrumente sunt prime aplicatii a PriOS, software-ul de management cu care Dalio vrea, in maxim cinci ani, sa fie facute trei sferturi dintre deciziile de management.