Elevii si prescolarii intra in vacanta de iarna

Viitoarea vacanta, cea intersemestriala, va fi in intervalul 4 -12 februarie 2017, vacanta de primavara - intre 19 si 30 aprilie 2017 si vacanta de vara - intre 17 iunie si 10 septembrie 2017.Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-a - pe 9 iunie 2017.Programul national 'Scoala altfel' are o durata de cinci zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar si poate fi derulat pe baza unei planificari ce ramane la decizia scolilor.Astfel, in functie de ciclurile de invatamant scolarizate, au fost stabilite urmatoarele intervale: 21 noiembrie - 2 decembrie 2016; 27 februarie - 31 martie 2017 si 15 mai - 9 iunie 2017 (invatamantul prescolar si primar), respectiv 17 octombrie - 2 decembrie 2016; 27 februarie - 31 martie 2017 si 15 mai - 9 iunie 2017 (invatamantul gimnazial, liceal, profesional si postliceal).Intervalul aferent programului 'Scoala altfel' nu coincide cu perioada in care se sustin tezele semestriale. Acestea vor avea loc, de regula, la finalul semestrelor, dupa parcurgerea programei scolare cu cel putin trei saptamani inainte de finalul semestrului, precizeaza Ministerul Educatiei.De asemenea, in zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.